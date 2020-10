Empelde

Es war eine Entscheidung, die die Stadt Ronnenberg ohne das zuständige Gesundheitsamt getroffen hat. Vorsorglich war am Mittwoch, 30. September, die Intergrative Kindertagesstätte (Inkitaro) in Empelde wegen der Corona-Erkrankung eines Elternpaares geschlossen worden. Jetzt muss die Verwaltung um Bürgermeisterin Stephanie Harms allein die weiterführenden Schritten einleiten. „Wir haben keinen Kontakt mehr zum Gesundheitsamt“, sagt die stellvertretende Inkitaro-Leiterin Manuela Altendorf. Ihre Einrichtung soll dennoch am Mittwoch wieder geöffnet werden, wie am Montagnachmittag aus dem Rathaus verlautete.

Andere Kinder und Mitarbeiter inzwischen getestet

Das Problem in diesem Fall: Die Vorgaben des Gesundheitsamtes sehen nicht vor, eine Einrichtung wie die Inkitaro zu schließen, wenn lediglich Eltern infiziert sind. Für Harms war es in der vergangenen Woche allerdings „sehr wahrscheinlich“, dass im Fall einer Erkrankung beider Elternteile auch das Kind positiv sein würde. Dieses sollte deshalb schnell getestet werden. Dass aber sah das Gesundheitsamt offenbar anders. Bis Montag, 5. Oktober, war das Kind noch nicht getestet worden. „Dabei hatten wir die Zusage der Dringlichkeit“, sagt Harms. Auf eine Anfrage habe man aber lediglich die Information erhalten, dass der Verdachtsfall in der Inkitaro „ein offener Fall von mehreren Hundert“ sei, wie es in einer Information an die Eltern der Einrichtung heißt.

„Einige unserer Erzieherinnen und ein weiteres Kita-Kind mit Krankheitssymptomen haben sich in den letzten Tagen testen lassen“, erzählt Altendorf. Inzwischen hätten diese das Ergebnis erhalten, dass sie nicht an Corona erkrankt seien. Das ausgerechnet das Kind noch nicht getestet wurde, das die Schließung der Kita ausgelöst hat, erscheint vor diesem Hintergrund unerklärlich.

Realität hat die Wartenden überholt

Inzwischen hat die Realität die Wartenden überholt. Am Mittwoch läuft die Quarantänezeit des infizierten Vaters ab. Mutter und Kind zeigen zudem keine Symptome. Somit sieht Harms die Voraussetzungen gegeben, die Inkitaro am Mittwoch wieder zu öffnen.

Derweil machen einige andere Eltern ihrem Ärger Luft. Sie halten den Umfang der Maßnahme für überzogen und verweisen darauf, dass lediglich wegen Personalmangels in der Inkitaro und der damit erforderlichen offenen Gruppenarbeit die gesamte Einrichtung geschlossen worden sei.

Altendorf verweist in diesem Zusammenhang auf die sogenannten Sonderdienste, die die Inkitaro anbietet. Dabei handelt es sich um besonders frühe und später Betreuungszeiten, die ohnehin gruppenübergreifend sind. „Selbst, wenn wir die Gruppen wieder trennen würden, gäbe es die Gefahr, dass die Mitarbeiter das Virus weitertragen könnten“, befürchtet Altendorf.

Verwaltung stellt Konzept auf den Prüfstand

Die Verwaltung stellte am Montagvormittag das Gesamtkonzept der Inkitaro hinsichtlich der Pandemie noch einmal auf den Prüfstand. Dabei wurde beschlossen, die offene Gruppenbetreuung einzuschränken, um im Ernstfall nicht mehr alle 145 Kinder nach Hause schicken zu müssen. Auch ein Infobrief an alle Eltern zum richtigen Verhalten bei einer Corona-Infektion gehört zum neuen Konzept.

Aus Sicht der Bürgermeisterin gibt es keine einfache Lösung, nur ein „ranrobben und ausprobieren“. Manche Entscheidungen müssten deshalb eventuell auch wieder zurückgenommen werden, sagt Harms. Dass das nicht bei allen Eltern auf Verständnis stoßen wird, ist der Bürgermeisterin durchaus bewusst.

Von Uwe Kranz