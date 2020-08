Ronnenberg

Einen Internetauftritt des Jugendparlaments Ronnenberg hatte es bereits gegeben – aus Sicht der Nachwuchspolitiker aber einen eher suboptimalen. Nun erfolgte eine Neugestaltung im Sinne der jungen Leute. „Die Homepage sieht jetzt viel besser aus“, sagt Ronnenbergs Jugendbürgermeister Till Leander Schröder.

Seit zwei Jahren gibt es die Seite schon. Bei der bislang letzten Sitzung hat das Parlament eine Überarbeitung beschlossen. Ein großes Plus ist nun, dass über die Homepage eine direkte Verknüpfung zum Instagram-Account des Jugendparlaments besteht – ein wichtiges Medium für junge Leute. „Über Instagram hat jetzt auch schon jemand zu uns Kontakt aufgenommen“, sagt Schröder. Dass dieser Kanal funktioniert, unabhängig von der Homepageüberarbeitung, sehe man schon länger an der Resonanz. „Wir haben bereits 102 Abonnenten.“

Seite ist Schlanker und professioneller

Ebenfalls nun viel besser: Die Inhalte wurde begrenzt. So gibt es keine ausführlichen Steckbrief mehr über die Mitglieder – sondern nur noch ein Foto. „Wir haben alles ein wenig verschlankt. Jetzt sieht es professioneller aus“, sagt Schröder. Unterstützung beim Relaunch der Internetseite leistete der frühere Jugendbürgermeister Hendrik Pieper. Der Vorgänger Schröders studiert inzwischen Informatik in Bonn, hat also das nötige Fachwissen für eine Umgestaltung. Pieper pflegt auch Neuigkeiten wie Termine ein, wenn sie ihm aus Ronnenberg geliefert werden.

Das ist das Jugendparlament Ronnenberg Im Oktober vergangenen Jahres erfolgte zum zweiten Mal in Ronnenberg die Wahl eines Jugendparlaments. Dabei erhielt Till Leander Schröder aus Benthe alle Stimmen aus dem Gremium. Er ist damit in der Stadthistorie der dritte Jugendbürgermeister nach Julia Schulze und Hendrik Pieper. Ins Gremium gewählt wurden außerdem Giuliano Heuer, Antonia Friedrich, Julian Rosenhahn, Zoe Bulinski, Laurenz Kopp, Baran Cakir, Sarah Thum, Zümra Siginga und die beiden Nachrückerinnen Regina Blumenstein und Ilayda Tek. Zum Stellvertreter von Schröder wurde Laurenz Kopp bestimmt, zur Schatzmeisterin Zoe Bulinski (Stellvertreter: Giuliano Heuer), Sarah Thum übernahm den Posten als Schriftführerin. hg

Aber nicht nur von Hendrik Pieper gibt es Unterstützung für die Jugendvertretung. Auch die Stadt Ronnenberg helfe dem Team des Jugendparlaments, wie Schröder gern betont. Seit wenigen Wochen ist die überarbeitete Homepage online. Interessierte erreichen sie unter jugendparlament-ronnenberg.de. Weiter besteht die Möglichkeit, an kontakt@ jugendparlament-ronnenberg.de eine Mail zu schreiben. Denn natürlich freut sich das Jugendparlament jederzeit über weitere Teilnehmer an den Sitzungen. Die nächste ist am Freitag, 4. September, geplant.

Von Stephan Hartung