So ganz sicher ist sich Rainer Tubbe nicht mehr. „Eigentlich ist das Gelände an der Kückenmühle für den Biber ideal“, sagt der Naturschutzbeauftragte der Stadt Ronnenberg. „Wenn er clever ist, verlässt er es nicht.“ Möglicherweise ist der Biber, der sich vor rund zwei Jahren in dem Biotop an der Holzbrücke niedergelassen hatte, inzwischen nicht mehr derselben Meinung. Viele Wochen nachdem sein Bauwerk zerstört worden war, hat das Tier den Wiederaufbau noch nicht maßgeblich vorangetrieben.

Biber sind eigentlich nachtaktive Tiere. Quelle: dpa (Archiv)

Ein hoher Wasserdruck nach anhaltenden Regenfällen hatte den Damm nach Tubbes Einschätzung zu Beginn des Jahres zur Seite gedrückt. Menschlichen Einfluss hatte der Vorsitzende des Naturschutzbundes ( Nabu) Ronnenberg bei diesem Ereignis nicht erkannt. Seither sind die frischen Fraßspuren an den umliegenden Bäumen seltener geworden. Stattdessen hatte Tubbe die Spuren des Bibers einige hundert Meter flussabwärts in der Nähe des Loydbrunnens entdeckt. „Dort ist sein Spielfeld zu finden“, sagt Tubbe.

Totz deutlicher Fraßspuren an dort gelagerten Weidenzweigen und Rutschspuren, die der Biber am Ihmeufer hinterlassen hat – Tubbe kann darin nicht erkennen, dass der Biber seinen alten Standort an der Kückenmühle verlassen hat. Die Literatur beschreibe, dass Biber bis zu 500 Meter in der Nacht zurücklegen. Das liege hier absolut im Rahmen, sagt der Naturschützer.

So deutliche Fraßspuren des Bibers sind an der Kückenmühle nur noch selten zu finden. Quelle: Uwe Kranz

Allerdings sieht auch Tubbe in den Bestrebungen des Bibers, seinen Damm an der Holzbrücke zu erneuern, „nur wenig Einsatz“. Dass das Tier aus Ihme-Roloven möglicherweise komplett abgewandert sein könnte, hält er für unwahrscheinlich. Letztlich sei die Konkurrenz der Tiere untereinander, die sich in den vergangenen Jahren in der Fläche gut vermehrt hätten, sehr groß. Auch an den Weetzer Stapelteichen und in Bredenbeck waren zuletzt deutliche Spuren des nachtaktiven Nagers zu finden gewesen.

An der Kückenmühle schließt sich die Lücke, die in den Damm gerissen worden war, nur langsam. Offenbar habe der Biber Schwierigkeiten, seinen Bau zu verankern und ihm damit Stabilität zu verleihen. Nach mehreren Fehlschlägen habe ihn wohl der Mut etwas verlassen, vermutet Tubbe. Noch ist das kein Beweis dafür, dass der Biber weitergezogen ist. „Ich wäre davon auch sehr enttäuscht“, sagt der Naturschutzbeauftragte.

Von Uwe Kranz