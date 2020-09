Benthe

In der Frage des Halteverbots entlang der Straße Am Steinweg in Benthe könnte es in Kürze eine Entscheidung geben. Dabei deutet sich eine Mischlösung an. Nach einer Empfehlung des Ortsrates soll die Parkraumeinschränkung nicht auf der einen oder anderen Straßenseite, sondern wechselseitig eingerichtet werden.

Das vorliegende Problem ergab sich während einer Begehung der Stadtverwaltung mit der Freiwilligen Feuerwehr in Benthe im vergangenen Jahr. Dabei wurde deutlich, dass die Brandschützer einige Bereiche mit ihren großen Einsatzfahrzeugen nicht passieren konnten und somit im Ernstfall wertvolle Zeit verstreichen würde. Ursache waren parkende Fahrzeuge, die sich auf beiden Seiten der Straße Am Steinweg und der Salinenstraße aufreihten.

Halteverbot in beide Fahrtrichtungen getestet

Die Lösung soll sich auch einem einseitigen Halteverbot entlang dieser Straßen ergeben. Ein solches wurde daraufhin zunächst probeweise eingerichtet. Die entsprechenden Verbote wurden dabei vorübergehend in beiden Fahrtrichtungen getestet. Wobei sich sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite Probleme mit den Anwohnern ergaben. Die nun angestrebte Variante soll die erkannten Schwierigkeiten lösen, wie Gerald Müller ( CDU) bei einem Ortstermin erklärte.

Bis zum Briefkasten (rechts) sollen die parkenden Autos nach Wunsch des Ortsrates die Straßenseite wechseln. Quelle: Uwe Kranz

Im oberen Bereich der Straße Am Steinweg sollen die Fahrzeuge künftig auf der Seite des Café benthe.mitte stehen dürfen, um auf der anderen Seite Hauseingänge und Einfahrten frei zu halten. Unterhalb des Briefkastens der Deutschen Post soll nach Vorstellungen des Ortsrates das Halteverbot die Seite wechseln. Das soll Autofahrern helfen, die von der Straße Gergarten in die Straße Am Steinweg einbiegen wollen. Parkende Fahrzeuge in diesem Bereich erschweren dort die Sicht, wie Henning Bitter ( CDU) erklärte.

Auch in Empelde läuft der Versuch noch

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung zeigten sich für die Lösungsvorschläge offen, zumal eine weitere klärende Begehung mit der Feuerwehr in diesem Jahr aufgrund der Corona-Lage noch nicht stattfinden konnte. Im weiteren Verlauf (Salinenstraße) verhinderten überdies zuletzt Kanalbauarbeiten weitere Betrachtungen. Und auch in Empelde wartet der Probelauf zum Thema Halteverbot in der Robert-Weise-Straße noch auf einen Abschluss.

Nicht nur von Anwohnern dieser Straße wurde allerdings zuletzt wegen des allgemein knappen und nun noch weiter verringerten Parkraumes eine Anwohnerparkregelung ins für die Stadt Ronnenberg ins Gespräch gebracht. Aus dem Rathaus hieß es dazu allerdings, dass für die Kontrolle einer solchen Parkausweisregelung die personellen Kapazitäten zur Kontrolle fehlen würden.

