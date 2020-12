Empelde

Zwischen Lockdown, Befürchtungen und Lockerungen geht die Arbeit mit Familien im Familienzentrum der Johanneskirchengemeinde in Empelde und weiter. Dabei haben sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter äußerst flexibel gezeigt, wie Koordinatorin Christiane Zimmermann berichtet. „Wir haben etwa kleine Videos auf dem Handy aufgenommen und verschickt oder auf Facebook gepostet.“

Da aber nicht jede Familie die Online-Angebote wahrnehmen wollte, entwickelten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Johannes-Kirchengemeinde zudem die „Familienzentrum-on-Tour-Aktionen“, bei denen Familien auf Wunsch vor Ort Besuch erhielten. Damit konnte der Kontakt zu Eltern und Kindern zumindest am Gartenzaun gehalten werden. Zuletzt erhielten 50 Familien aus Ronnenberg und Empelde eine „Adventstüte“. Mit dieser Aktion geht das Familienzentrums nun in die Weihnachtspause bis zur zweiten Januarwoche.

Anzeige

Zehnjahres-Feier muss deutlich kleiner ausfallen

Fotos im Flur des Gemeindehauses zeugen von den Höhepunkten des Jahres: viele fanden per Telefon oder im großen Garten statt. Auch das zehnjährige Bestehen feierte das Familienzentrum am 1. Oktober im Innenhof des Gemeindezentrums, Hallerstraße 3, – wenn auch viel kleiner als eigentlich geplant.

„Nach den Sorgen, Unsicherheiten und Ängsten die der erste Lockdown mit sich gebracht hatte, zeigte sich, dass es irgendwie weitergeht, dass wir die Familien in Empelde trotz Corona erreichen“, sagt Zimmermann. Sogar eine Fotoaktion und eine Zirkuswoche konnten mit einem guten Hygienekonzept realisiert werden.

Dank eines Zuschusses der Landeskirche Hannover waren diese Angebote kostenfrei für die teilnehmenden Kinder. Auch Bildungsangebote für Erwachsene und Kinder können, eingeschränkt mit einer geringen Zahl an Teilnehmenden und mit einem guten Hygienekonzept, weiterhin stattfinden.

Viele kleine und große Spenden halten den Laden am Laufen

„Wir sind sehr dankbar, dass die Mitarbeitenden, die zahlreichen Veränderungen mittragen und über die kleinen und großen Spenden, die uns bis jetzt erreicht haben“, erklärt Zimmermann. Trotzdem bleibe ein großes finanzielles Loch durch den Ausfall von Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee, Tee und Waffeln sowie kostenpflichtigen Kursen für Erwachsene, Eltern und Kinder.

Zimmermann blickt trotzdem positiv in die Zukunft. „Wir können auch weiterhin auf die finanzielle Unterstützung durch die Region Hannover und die Stadt Ronnenberg mit dem neuen Projekt ,Familienorte im Familienzentrum’ bauen.“ Die Koordinatorin stockt bald sogar ihre Arbeitsstunden auf und darf sich wieder auf die Unterstützung von einer neuen Stadtteilmutter für die Verknüpfung der Belange von Familien in Ronnenberg freuen.

Vorfreude auf ein neues Projekt

Der Blick nach vorn fällt auf ein Projekt mit dem Namen „Vielfalt E(r)leben“, gefördert von der Landeskirche Hannover, bei dem es 2021 viele kostenfreie Angebote für Kinder geben soll. Geplant sind Naturwochen in den Osterferien und Sommerferien, ein „ Kinderfest on Tour“ und ein Erste-Hilfe-Kurs für Kinder in Zusammenarbeit mit den Johannitern. „Darauf freuen wir uns“, sagt Zimmermann.

Von Uwe Kranz