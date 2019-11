Für die Empelder ist dieser Termin ein fest im Kalender angestrichen: der Adventzauber rund um die Johanniskirche. Und doch ist in diesem Jahr etwas anders. Denn erstmals findet die Veranstaltung an einem Sonnabend statt. Damit geht man dem Adventsmarkt in Ronnenberg aus dem Weg, der am 1. Dezember von 15 bis 19 Uhr an der Michaeliskirche erfolgt und bislang immer mit dem Zauber konkurrierte. Am Sonnabend, 30. November, gibt es also bei der Johannesgemeinde in Empelde von 15 bis 18 Uhr einen bunten Nachmittag mit dem Verkauf von Adventsgestecken, Kaffee, Kuchen, Bratwurst und Glühwein sowie einer Tombola, kunsthandwerklichen Angeboten und der Möglichkeit zur Kirchturmbesteigung. Ab 17.30 Uhr tritt der Posaunenchor der Gemeinde auf. hg