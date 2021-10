Empelde

Die Freude über die großzügige Spende ist Angelika Schammert-Prenzler anzusehen. Lächelnd nimmt die Vorsitzende des Vereins „Togo-Freunde Hannover“ den symbolischen Scheck in Höhe von 700 Euro entgegen. Überreicht wird er von Pastorin Martyna Pieczka und Martina Kremeike-Kaatz aus dem Kirchenvorstand der Johanneskirchengemeinde. „Jeder Euro wird benötigt“, sagt Schammert-Prenzler.

Ihr großer Dank gelte dem engagierten Kirchenvorstand und den Mitgliedern der Johanneskirchengemeinde, so die Vereinsvorsitzende. Seit 2015 werden die über die Kollekte gesammelten Gelder für die evangelisch-presbyterische Kirchengemeinde Sodo im afrikanischen Togo über die „Togo-Freunde“ überwiesen. Dort kommen sie insbesondere dem evangelischen Kindergarten zugute. „An dem alten Gebäude mussten in den vergangenen Jahren bauliche Reparaturen vorgenommen werden“, sagt Schammert-Prenzler. Mit der letzten großen Spende über 3500 Euro seien die Fenster und Zimmerdecken erneuert und ein Abflusskanal in dem abschüssigen Gelände gebaut worden, damit die tropischen Regengüsse nicht mehr das Gelände überschwemmen.

Kinder lernen frühzeitig Französisch

„Außerdem wurde mit dem Geld aus Empelde eine Erzieherin finanziert, sodass nun zwei Kindergruppen betreut werden können“, sagt die Vereinsvorsitzende erfreut. Damit die Mädchen und Jungen als Grundlage einer ordentlichen Schulbildung weiterhin frühzeitig die französische Sprache lernen können, werde der jetzt überreichte Spendenbeitrag in Höhe von 700 Euro sicher eine Hilfe sein.

Die Verbindung zwischen den Kirchengemeinden besteht seit nunmehr 48 Jahren. Schammert-Prenzler kennt die Entstehungsgeschichte. „Als sich Koku Klutzke und Manfred Egle aus Empelde im Jahr 1963 kennenlernten, schmiedeten sie schon nach kurzer Zeit Pläne für eine Partnerschaft zwischen der rund 150 Kilometer nordwestlich von Lomé gelegenen evangelisch-presbyterischen Kirchengemeinde Sodo und der Johanneskirchengemeinde Empelde.“

Gemeinden wollen 50-jährige Partnerschaft feiern

Mithilfe von Kollekten und Spenden seien 1978 die evangelische Grundschule mit derzeit etwa 150 Schülerinnen und Schülern sowie 1995 der evangelische Kindergarten, der zurzeit rund 50 Kinder betreue, errichtet worden. Im Jahr 2013 wurde die 40-jährige Partnerschaft in beiden Kirchengemeinden feierlich begangen. Nun hoffen die Gemeinden, in zwei Jahren das 50-jährige Jubiläum feiern zu können.

Der Verein „Togo-Freunde Hannover“ besteht seit 1979 und unterstützt nicht nur Einrichtungen in Sodo, sondern in dem ganzen afrikanischen Land. Die etwa 250 Mitglieder und Freunde finanzieren Projekte in den Bereichen Schul- und Ausbildung, Gesundheit und kirchliches Gemeindeleben.

Togo leidet unter Corona-Folgen

In letzter Zeit versuchen die „Togo-Freunde“, auch der wirtschaftlichen Not in Folge der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. „Als Verein, der aus einer kirchlichen Posaunenbläsergruppe hervorging, gehen ihn die Berichte über die Finanzknappheit der evangelisch-presbyterischen Kirche etwas an“, so die Vorsitzende.

Und die finanzielle Not ist groß: Die Pastoren in Togo beziehen ihr Gehalt ausschließlich aus den Kollekten im Gottesdienst und aus Familienfeiern anlässlich von Beerdigungen. Dies alles sei in den vergangenen zwei Jahren durch die Lockdowns jedoch nicht möglich gewesen. Die Finanzkraft der Bevölkerung sei durch erheblich gestiegene Lebensmittelpreise noch weiter gesunken. „Es herrscht Hunger im Land“, beklagt Schammert-Prenzler.

Von Heidi Rabenhorst