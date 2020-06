Ronnenberg

Die Johanniter haben in der Corona-Zeit ihr Angebot des Hausnotruf-Einsatzdienstes aufrecht erhalten – auch im Ortsverband (OV) Deister in Ronnenberg. Die Einsatzfahrer versorgen dabei vor allem ältere Menschen im Calenberger Land in leichteren Notfällen, etwa nach Stürzen im eigenen Zuhause. Das entlastet einerseits den Rettungsdienst, der sich um lebensbedrohliche Fälle kümmert. Andererseits geben die Hausnotruf-Fahrer den Menschen ein Stück mehr Sicherheit.

Zum Team des Einsatzdienstes gehören traditionell Freiwilligendienstleistende (FSJler) – und die werden bald wieder gesucht: In Ronnenberg werden ab dem 1. August 2020 wieder bis zu zehn Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) vergeben. Ein Jahr lang können sich Interessierte neben dem Einsatz im Bereich Hausnotrufeinsätze auch als Dozent für die Erste-Hilfe-Ausbildung ausprobieren. „Wir freuen uns auf Menschen, die Eigenverantwortung und Engagement mitbringen“, sagt Dienststellenleiter Olav Grote.

Erste-Hilfe-Kurse laufen wieder

In der ersten Juni-Woche haben die Johanniter im Landesverband Niedersachsen/ Bremen zudem wieder ihre Erste-Hilfe-Ausbildung aufgenommen. Die Ronnenberger koordinieren dabei den Kursbetrieb in der Region Hannover und sorgen bei den betrieblichen und den öffentlichen Kursen für eine pandemiebedingt geschützte Lernumgebung.

Voraussetzung dafür ist auch die gründliche Ausbildung der eigenen Trainer. Neue Freiwilligendienstleistende bekommen deshalb Mentoren zur Seite gestellt, die sie in die Ausbildungspraxis einführen.

Dabei profitieren die Neuen auch von Leistungen des aktuellen FSJ-Jahrgangs: Während des Kontaktbeschränkungen befassen sich die Ronnenberger Freiwilligendienstleistenden Lea Kriese, Timo Strohschein und Fabrizio Leiva Cucugliato unter anderem mit der Produktion von Videos mit Erste-Hilfe-Themen.

Das Trio ist seit August 2019 dabei und war vor der Corona-Krise vor allem in Kindertagesstätten und Schulen unterwegs. Dort brachten sie Kita-Kindern und ABC-Schützen das Einmaleins der lebensrettenden Maßnahmen bei. Zu ihrer Videoserie gehört ein Kurzfilm, der künftig vor jedem Erste-Hilfe-Kurs des Ortsverbands Deister auch den erwachsenen Teilnehmenden die wichtigsten Hygieneregeln anschaulich zusammenfasst.

Bewerbungen und weitere Informationen sind im Internet unter fsj-hannover.de oder per Email an fsj.niedersachsenmitte@johanniter.de verfügbar.

