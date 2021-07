Ronnenberg

Die 18-jährige Judosportlerin Anna Monta Olek aus Weetzen hat für ihr vielfältiges soziales Engagement die Verdienstmedaille des Landes Niedersachsen erhalten. Im Haus der Region in Hannover zeichneten Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) und Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) die deutsche Judonachwuchshoffnung für ihre ehrenamtlichen Bemühungen um Spendensammlungen zugunsten krebskranker und sozial benachteiligter Kinder aus.

Olek trage bereits seit mehreren Jahren mit eigenen kreativen Aktionen dazu bei, notwendige finanzielle Hilfen zu ermöglichen, sagte Jagau bei der Verleihung. „Mit ihren vielfältigen Ideen zur Einwerbung von Spenden leistet sie einen besonderen Beitrag zur Unterstützung kranker und hilfsbedürftiger Menschen“, lobte der Regionspräsident das Engagement der Schülerin.

Anna Monta Olek wurde für ihre ehrenamtlichen Leistungen mit der niedersächsischen Verdienstmedaille, einer Urkunde und einem Blumenstrauß belohnt. Quelle: Region Hannover (Iris Terzka)

Olek ist bereits zweimal Ronnenbergs Sportlerin des Jahres (2018 und 2019) gewesen und gewann im Jahr 2020 die Deutsche Judo-Juniorenmeisterschaft. Mit der niedersächsischen „Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten“ wurden auch ihre Verdienste für Spendenaktionen zugunsten der Lebensmittelausgabe der Gehrdener Tafel gewürdigt.

Am Tag nach der Ehrung war die angehende Abiturientin der Humboldtschule in Hannover-Linden aber bereits nicht mehr zu erreichen. „Sie ist schon wieder im Trainingslager, um sich mit der U21-Judo-Nationalmannschaft auf Europacup-Turniere vorzubereiten“, berichte ihre Mutter Petra Olek. Sie war gemeinsam mit Angehörigen und Freundinnen bei der Zeremonie im Haus der Region dabei.

Eine lange Liste ehrenamtlicher Hilfsprojekte

Der Regionspräsident und Ronnenbergs Bürgermeisterin verwiesen in ihren Ansprachen auf eine lange Liste verschiedener ehrenamtlicher Hilfsprojekte: In Ronnenberg und Gehrden hatte Olek unter anderem seit 2018 unter dem Namen „Engel verleihen Flügel“ selbst gebastelte Engelsflügel verkauft, um mit den Erlösen krebskranke Kinder und die Gehrdener Tafel zu unterstützen. Ein Teil der Erlöse floss aber auch in ein Projekt, um benachteiligten Kindern aus den Slums auf den Philippinen bessere Zukunftschancen zu bieten.

Olek warb gleichzeitig auch für Spender-Typisierungen im Norddeutschen Knochemark- und Stammzellenregister (NKR) sowie für ein Sportprojekt, um körperlich eingeschränkten Menschen eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Mit diesem und einem weiteren Spendenprojekt habe sie mehrere Tausend Euro für soziale Projekte und Institutionen eingeworben, lobten die Laudatoren Jagau und Harms in ihren Ansprachen die Verdienste der 18-Jährigen.

Trägerin der niedersächsichen Verdienstmedaille: Anna Monta Olek. Quelle: Region Hannover (Iris Terzka)

Olek ist besonders bemüht um krebskranke Kinder

Besonders bemüht ist Olek um Spenden zugunsten des Vereins für krebskranke Kinder Hannover und der Deutschen Kinderkrebshilfe: Mit vielfältigen und kreativen Aktionen habe sie seit 2011 bei Sport- und Kulturveranstaltungen schon zahlreiche Menschen für ihre sozialen Anliegen begeistern und rund 5000 Euro an Spendengelder zugunsten der Kinderkrebshilfe einwerben können, sagte Regionspräsident Jagau.

Die Geehrte selbst verwies in ihrer Dankesrede auf ihre ganz spezielle Motivation: Sie nutze die Reichweite des Leistungssports und ihre Bekanntheit, um sich für andere Menschen zu engagieren, sagte Olek. Aus den Händen von Jagau und Harms erhielt sie die Verdienstmedaille, eine Urkunde und einen Blumenstrauß.

Von Ingo Rodriguez