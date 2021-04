Benthe

Abwechslung für Kinder in der oft einsamen Pandemiezeit: Rund 100 Jungen und Mädchen aus Benthe haben über die Ostertage an zwei Mitmachaktionen des Jugendbauwagens teilgenommen – zwar jeweils einzeln oder mit den Eltern, aber mit sehr viel Engagement und Leidenschaft. Angeleitet von ehrenamtlichen Helfern des Jugendprojekts unter der Schirmherrschaft des Ortsrates verschickten die Kinder zunächst Post an ihre Großeltern, die als mögliche Risikopatienten einer Corona-Infektion zurzeit keinen Besuch bekommen sollten. Anschließend setzte der Dorfnachwuchs ein Pflanzprojekt um. Möglich war das aber nur, weil die Betreuer des Bauwagenteams den Kindern das notwendige Material vor die Haustüren gestellt hatten.

„Genau 80 Kinder haben sich eine Osterferientüte mit Blumensaatgut, Zeitschriften und weiteren Überraschungen vor die Haustüren bringen lassen“, berichtet die Koordinatorin des ehrenamtlichen Bauwagenteams, Lisa Maack. Die Diplompädagogin und Bildungsreferentin ist begeistert über den großen Zuspruch für die beiden kontaktlosen Ferienaktionen. Die Anzahl der teilnehmenden Kinder werde vermutlich auch wegen der Corona-Freizeitbeschränkungen immer größer, meint Maack. Die Angebote des Jugendbauwagens seien als nachhaltiges Bildungsprojekt ausgerichtet. „Deshalb sind wir über die große Resonanz begeistert.“

Helfer stellen Material vor Haustüren ab

Im Mittelpunkt der Aktionen stand ein vielfach gewünschtes Pflanzprojekt. „Wie schon im vergangenen Jahr haben wir dafür eine große Blumensaatgutspende von einer Firma aus Wunstorf erhalten“, berichtet Maack. Das Saatgut sei von den zwölf ehrenamtlichen Helfern des Jugendbauwagens in kleine Tütchen abgepackt worden – inklusive Osterüberraschungen wie Zeitschriften, Straßenmalkreide und Informationsmaterial über Bienen, Schmetterlinge sowie die Aussaat der Blumen. „Die Tüten wurden dann vor die Haustüren der Kinder gebracht, die sich telefonisch angemeldet hatten“, sagt Maack.

Sie freut sich über die Rückmeldungen. Die vierjährige Frieda etwa habe berichtet, dass sie ein eigenes Hochbeet hat, in dem sie das Saatgut aus der Überraschungstüte aussäen kann. Der siebenjährige Henry sei sehr naturverbunden und habe bereits mit seinem Vater ein Insektenhotel gebaut. „Der fünfjährige Lio hat sich besonders über das Jo-Jo in seiner Überraschungstüte gefreut“, nennt Maack ein weiteres Beispiel.

Freude gemacht hatte zuvor auch eine weitere Aktion: Unter dem Motto „Osterpost für Oma und Opa“ nahmen daran 17 Kinder und Jugendlichen aus der Jugendgruppe des Bauwagens teil. „Ihnen haben wir Bastelmaterial, Versandumschläge und Briefmarken vor die Haustür gestellt, damit sie ihren Großeltern Osterpost schicken können“, berichtet Maack.

Bauwagenteam benötigt Spenden und Helfer

Finanziert haben die Helfer einen Teil des Material mithilfe von Spenden aus dem Dorf. Im Café benthe.mitte hatten sie auch Saatgut ausgelegt, das gegen eine Spende mitgenommen werden konnte. Ebenso ist das Team des Jugendbauwagens auf zusätzliche Ehrenamtliche für die Planung weiterer Aktionen angewiesen – weil in der Pandemiezeit viel Organisationstalent und Einfallsreichtum gefragt sei, wie Maack betont. Interessierte können sich bei ihr unter Telefon (05108) 923559 melden.

Von Ingo Rodriguez