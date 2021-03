Benthe

Der Benther Jugendbauwagen hat für die Kinder des Ortes zwei kontaktlose Aktionen für die Osterferien organisiert. „Die Kinder und Jugendlichen der Jugendgruppe des Jugendbauwagens haben sich eine Aktivität für ihre Großeltern und eine Saat-Aktion, wie in den letzten Jahren, gewünscht“, sagt Lisa Maack. Sie ist maßgeblich mit der Organisation des Ortsratsprojektes Jugendbauwagen beschäftigt. Da es sich dabei um ein partizipatives Projekt der Bildung für nachhaltige Entwicklung für Kinder und Jugendliche handelt, sei die Beteiligung der Jungen und Mädchen besonders wichtig.

Das erste Angebot läuft unter dem Motto „Osterpost für Oma und Opa“. Die Kinder und Jugendlichen der Jugendgruppe erhalten dazu Versandumschläge und Briefmarken kontaktlos vor die eigene Haustür, damit sie ihren Großeltern Osterpost schicken können. „Angesichts der anhaltenden Covid-19-Pandemie können die meisten Kinder ihre Großeltern zu Ostern nicht sehen“, sagt Maack. „So können sie ihnen zumindest einen kleinen Ostergruß zukommen lassen.“

Tüten werden kontaktlos nach Hause gebracht

Wie bereits 2020 hat der Bauwagen für das zweite Projekt erneut eine große Saatgutspende von der Firma Flecke-Saaten-Handel aus Wunstorf erhalten. Dieses Saatgut haben die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vom Jugendbauwagen in kleine Saattütchen abgepackt. Zusammen mit kleinen Osterüberraschungen, Zeitschriften, Straßenmalkreide und Informationsmaterial zum Thema Bienen, Schmetterlinge und zur Aussaat des Blumensaatgutes bilden sie den Inhalt der Osterferien-Überraschungstüten. Wer eine solche Tüte ergattern möchte, kann sich bis zum 1. April bei Lisa Maack unter Telefon (0 51 08) 92 35 59 anmelden. Die Überraschungen werden dann am 3. April kontaktlos an die Haustüren der Kinder gebracht.

Um einen Teil dieser Angebote zu finanzieren, durfte der Benther Jugendbauwagen im Café benthe.mitte einen Spendentisch mit verschiedenem Blumen- und Kräutersaatgut und Saatbomben aufbauen. „Über zusätzliche Spenden für die nächsten Aktionen des Jugendbauwagens würden wir uns sehr freuen, insbesondere da der Jugendbauwagen dieses Jahr aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Ronnenberg keine Gelder des Benther Ortsrates in Anspruch nehmen wird“, betont Maack. Der Spendentisch in dem Café, Am Steinbrink 18, bleibe bis auf weiteres geöffnet.

Von Uwe Kranz