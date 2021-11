Ronnenberg

Um über politische Angelegenheiten zu reden, lädt Ronnenbergs neuer Jugendbürgermeister Tom Blume in ein Café unmittelbar vor dem Edeka-Markt in Empelde ein. „Hier treffe ich mich gern für Gespräche, wenn es um Politik geht“, sagt der 17-jährige Auszubildende aus Empelde – und bestellt sich einen Kaffee.

Ende Oktober ist Blume vom neunköpfigen Jugendparlament (Jupa) in der konstituierenden Sitzung einstimmig zum bisher vierten Ronnenberger Jugendbürgermeister gewählt worden. Dabei hatte sein neuer Stellvertreter Gowtham Paskaran bei der Wahl zum Jupa im Sommer vier Stimmen mehr erhalten. „Wir haben uns aber zuvor auf diese Postenverteilung geeinigt, deshalb gab es auch keinen Gegenvorschlag“, sagt Blume. Er steht nun an der Spitze des Gremiums, das die Interessen der Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 21 Jahren vertritt.

Tom Blume inmitten des neuen Jugendparlamentes. Quelle: Uwe Kranz

Der 17-Jährige hat im Sommer an der Humboldt-Schule in Hannover seinen erweiterten Realschulabschluss gemacht. Jetzt absolviert er in einem Betrieb in Empelde eine Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik. Blume wohnt im Haus seiner Eltern. „Ich bin auch in Empelde aufgewachsen“, sagt er.

„Wir müssen die gesamte Arbeit des Jupa neu strukturieren“

Auf die Frage nach den Zielen für seine zweijährige Amtszeit als Jugendbürgermeister muss er nicht lange überlegen: „Wir müssen die gesamte Arbeit des Jupa neu strukturieren, wenn wir etwas bewegen wollen.“ Livestreams von Sitzungen, ausführliche Erläuterungen von geplanten Anträgen in den städtischen Ausschüssen, Social-Media-Arbeit: Nur mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen sei es möglich, Kinder und Jugendliche auf die Arbeit des Jupa aufmerksam zu machen und zu erreichen. Das Gremium gibt es in Ronnenberg seit 2017.

Der junge Mann ist kein Neuling in der Politik. Seit etwa eineinhalb Jahren schon mache er bei den Jungen Liberalen (Julis) in Hannover mit und habe kürzlich eine Juli-Arbeitsgruppe für Empelde gegründet, berichtet er. „Mein Interesse an der Politik ist beim Surfen im Internet entstanden“, sagt Blume. Dann habe er verschiedene Parteiprogramme verglichen und seine Interessen nahe bei der FDP gesehen. „Die Liberalen setzen nicht einfach bloß auf Verbote, sondern sind an zielgerichteten Lösungen mit Innovationen und Beteiligungen interessiert“ – so fasst er auch seine Grundhaltung zusammen.

Überzeugungsarbeit statt Verbote

Blume nennt ein Beispiel: Beim Klimaschutz etwa sei eine schlichte Verbotspolitik viel zu abrupt. Mit Zertifikatspflichten für den CO2-Ausstoß und Weiterentwicklungen von synthetischen Kraftstoffen zum Beispiel lasse sich viel mehr erreichen als mit dem strikten Verbot von Kohlekraftwerken und Verbrennungsmotoren.

Von seiner politischen Erfahrung soll jetzt auch das Jupa profitieren. Gemeinsam mit Stellvertreter Paskaran hat er ein Elf-Seiten-Programm mit sieben verschiedenen Themenschwerpunkten für jeweils eine Arbeitsgruppe (AG) erarbeitet: Umwelt/Klima, soziale Jugend, Wirtschaft, Infrastruktur, Freizeitangebote, Digitalisierung und Neuorganisierung des Jupa. „Einmal pro Monat soll eine AG online tagen“, sagt Blume. Jede habe einen anderen Gruppenleiter. „So können wir die Verantwortung verteilen und alle einbinden.“ Die AGs seien Ideenschmieden, in der Anträge für die städtischen Fachausschüsse formuliert würden. Dazu sei eine gemeinsame Jupa-Sitzung pro Monat geplant. Außerdem werde derzeit die Internetseite jugendparlament-ronnenberg.de überarbeitet.

Blume will Image des Jupas verbessern

Blume will so auch den seiner Wahrnehmung nach schlechten Ruf des Jupas aufpolieren. Bislang habe das Gremium in den vergangenen Jahren nicht viele konkrete Dinge erreicht, gibt er zu. Deshalb hat er auch Verständnis für die schlechte Wahlbeteiligung von nur 5,13 Prozent. Selbst er habe zunächst auf das Informationsschreiben der Stadt für die Kandidatensuche vor der jüngsten Jupa-Wahl bewusst nicht reagiert. „Aber die Aussicht auf das Rede- und Antragsrecht in den städtischen Ausschüssen hat mich dann doch gelockt. Ich möchte etwas bewegen“, sagt Blume.

Der Jugendbürgermeister wird konkret. So fordert er zum Beispiel, dass die S-Bahnlinie 5 künftig nicht mehr vom Fischerhof in Hannover direkt bis nach Weetzen durchfährt, sondern vorher auch in Bornum, Empelde und Ronnenberg hält. „Es ist doch dieselbe Strecke, es müssen nur zusätzliche Stopps eingeplant werden“, betont Blume. Das Jupa werde aber nicht nur einen Antrag stellen. „Wir müssen auch Überzeugungsarbeit bei der Deutschen Bahn leisten“, kündigt er an. Konkret geplant ist laut Blume außerdem eine Ausbildungsmesse mit Ronnenberger Handwerksbetrieben.

Jugendbürgermeister feiert auch gern

„Wir wollen politisch unabhängig für die Jugend möglichst viele Programmpunkte abhaken“, sagt der 17-Jährige. Was ihm zudem wichtig ist: „Ich mache ganz normale Dinge wie andere Jugendliche auch.“ Am Wochenende etwa fahre er gern mit seiner Freundin und Kumpels zum Feiern nach Hannover. „Und in der Woche mache ich viel Fitness“, erzählt Blume.

