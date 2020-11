Weetzen

Mit Einfallsreichtum und Einsatzfreude begegnet die Jugendfeuerwehr Weetzen den Einschränkungen in der Corona-Krise. Die Betreuer um Jugendfeuerwehrwart Matthias Düsterwald hatten sich schon im Frühjahr auf wöchentliche Onlinedienste geeinigt – nicht zuletzt deshalb, um regelmäßig den Kontakt zu halten. Hierbei konnten alle Organisatoren auch ihre Kreativität in die Waagschale werfen. Letztlich ging es auch darum, den Feuerwehrnachwuchs nicht zu langweilen.

Doch davon keine Spur. So gab es zum Beispiel ein Sportprogramm zum Mitmachen am Bildschirm, Erste-Hilfe-Übungen nach zuvor verteilte Materialien, ein gemeinsames Zusammenbauen von Feuerwehrspielzeugautos und eine virtuelle Führung durch das „private Feuerwehrmuseum“ des Jugendwartes.

Anzeige

Die versetzte Ente muss zur Wiedererkennung fotografiert werden. Quelle: privat

Gleichzeitig versuchten die Verantwortlichen allerdings im Rahmen ihrer Möglichkeiten gemeinsame Aktivitäten im Freien zu organisieren. Sie riefen beispielsweise einen Wettbewerb aus, bei dem bestimmte Feuerwehrfotos im eigenen Garten gestellt werden mussten.

Seit den Herbstferien, als die Tendenz zum Teil-Lockdown schon absehbar war, erhielt eine Jugendfeuerwehrente während einer besonders beliebten Aktion eine besondere Bedeutung. Sie war mit einem erklärenden Schriftzug versehen und dann am Feuerwehrhaus versteckt worden. Die Aufgabe bestand – und besteht weiterhin – darin, die Ente zu finden, an einem anderen Ort in Weetzen zu verstecken und vom neuen Versteck ein Foto an alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr zu senden, damit die Figur erneut gesucht werden kann. „Die Aktion wird so gut angenommen, dass es schon Tage gab, an denen die Ente mehrfach am Tag das Versteck gewechselt hat – natürlich immer unter Beachtung der aktuellen Hygienevorschriften“, betont Jugendwart Düsterwald. Aktionen wie die Entenwanderung sorgten dabei dafür, dass der Feuerwehr-nachwuchs auch während des Teil-Lockdowns aktiv sein und eine tolle Gemeinschaft pflegen könne, stellt er zufrieden fest.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz