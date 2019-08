Weetzen

Die neue Fahne der Jugendfeuerwehr Ronnenberg hat beim diesjährigen Zeltlager ihren ersten großen Auftritt. Gegen 15 Uhr haben die Teilnehmer der Fahrt das Banner auf dem Zeltplatz in Altwarmbüchen gehisst und damit das Areal für sich in Beschlag genommen. „Expedition in den Urwald“ lautet das aktuelle Motto, und bei Ankunft der Mädchen und Jungen hatte das Organisationsteam um Stadtjugendfeuerwehrwart Matthias Düsterwald das Lager mit der entsprechenden Kulisse bereits vorbereitet.

Die Bürgermeisterin wird am Mittwoch erwartet

74 der 78 Lagerteilnehmer aus den Ortsfeuerwehren Empelde, Ihme-Roloven, Linderte, Ronnenberg und Weetzen hatten sich eine Stunde zuvor zur gemeinsamen Anreise in Weetzen getroffen. Dort wurde die Fahne eingeholt und die von Andreas Kolmer und Nico Borchers vorbereitete Ladung verstaut. Anschließend machte sich der Konvoi auf den Weg in den Norden der Region. Bis zum 10. August bleibt der Feuerwehrnachwuchs am Parksee in Lohne. In dieser Zeit ist ein großes Programm mit vielfältigen Aktivitäten geplant. Dazu gehört auch der Besuch der Ronnenberger Bürgermeisterin. Stephanie Harms dabei kommt nicht mit leeren Händen. Traditionell bringt sie für alle Teilnehmer ein Eis und eine zum Motto passende Torte mit.

Nun fehlt nur noch gutes Wetter. Vor zwei Jahren habe es Starkregen während des Lagers gegeben. Der Platz musste teilweise evakuiert werden. 2018 folgte dann die anhaltend große Hitze, mit der alle zu kämpfen hatten, sagt Düsterwald.

Von Uwe Kranz