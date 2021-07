Ronnenberg

Seit dem März vergangenen Jahres durften sie weitestgehend nicht mehr üben: Die Pandemie hatte die Diensttätigkeit der Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet Ronnenberg zum Erliegen gebracht. Nach fast anderthalb Jahren ist es nun soweit. Alle sechs Jugendfeuerwehren haben in den vergangenen zwei Wochen ihre Treffen wiederaufgenommen.

In Feuerwehrkreisen hatte der Lockdown länger angedauert als anderswo. Das liegt vor allem daran, dass eine mögliche Quarantäne nach einer Übung unter Umständen ganze Gruppen von Feuerwehrleuten außer Gefecht setzen konnte. Diese hätten dann komplett nicht mehr für den Einsatzdienst zur Verfügung gestanden. Auch die Betreuer, die ebenfalls aktive Einsatzkräfte sind, wären davon betroffen gewesen. Inzwischen ist ein großer Teil der freiwilligen Retter geimpft, sodass die Gefahr einer Infektion bei Übungen geringer ist.

Betreuer organisieren kontaktlose Stempelrallye

Während der Pandemie hatten die Betreuer kreative Wege gefunden, den Kontakt zu ihren Schützlingen zu halten. Vieles davon baute auf Videokonferenzen auf. So hat die Jugendfeuerwehr Empelde gemeinsam gebastelt. In Vorbereitung auf die Ostertage stellten die jungen Brandbekämpfer Eier aus Papier her. Aber auch in der realen Welt gab es Aktionen, bei denen sich die Jugendlichen nicht begegneten. Die Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet haben zum Beispiel eine Stempelrallye auf die Beine gestellt. An diversen Stempelstationen erfuhren die Kinder und Jugendlichen Spannendes über ihre Stadt und die Feuerwehr.

Die Uniformen passen nicht mehr

Bei den ersten Übungsdiensten gab es zunächst Formales zu klären. Nach wie vor gelten bei den Aktionen der Jugendfeuerwehren strenge Hygieneregeln. In der Kernstadt erkannten die Betreuer ein bisher ungewöhnliches Problem: Gleich mehrere Kinder waren über die lange Zeit aus ihren Uniformen herausgewachsen. „Wir haben das vorausgeahnt“, erklärt Stadtjugendfeuerwehrwart Matthias Düsterwald. Für neu anzuschaffende Kleidung habe die Jugendfeuerwehr im Vorfeld extra einen Teil des Budgets reserviert.

Die Ronnenberger Brandbekämpfer starteten in die neue Feuerwehr-Saison mit einem Evergreen der Feuerwehrausbildung: der Grundübung. Hierbei gehen die Teilnehmer die Handgriffe eines klassischen Löschangriffs durch. Der Fokus soll in den nächsten Wochen aber nicht auf der Feuerwehrtechnik liegen: „Wir haben ganz klar gesagt: Ausbildung stellen wir hinten an“, erklärt Düsterwald. In diesem Jahr finden keine Wettbewerbe statt und auch die Prüfung für die höchste Auszeichnung in der Jugendfeuerwehr, die sogenannte Leistungsspange, fällt aus. Deshalb wollen die Betreuer den Druck senken und den Rahmen dafür schaffen, über das Wohlbefinden der Kinder nach über anderthalb Jahren Pandemie zu sprechen.

Zeltlager ist abgesagt

Ganz uneingeschränkt kann das Jugendfeuerwehrleben aber doch nicht beginnen. Schweren Herzens musste das Betreuerteam wie bereits im letzten Jahr das große Zeltlager absagen. Zurzeit tüftelten sie aber an einer Ersatzveranstaltung, verspricht Düsterwald.

Neuzugänge auch während des Lockdowns

Selbst während der Lockdowns hat die Jugendfeuerwehr Zuwachs bekommen: Vielerorts gab es Neuzugänge. Dieser Umstand belohnt das ehrenamtliche Engagement der Betreuer. „Mich hat beeindruckt, wie die Betreuer die Kinder bei der Stange gehalten haben“, lobt Düsterwald. Auf die Probleme der Jugendlichen sieht er das Team gut vorbereitet. „Wir haben die ganze Mannschaft sensibilisiert, mit offenen Ohren durch den Alltag zu gehen und Angebote für Gespräche zu machen“, erklärt er.

Von Finn Bachmann