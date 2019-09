Ronnenberg

Alles geht zurück auf die Initiative von Julia Schulze, später erste Jugendbürgermeisterin der Stadt Ronnenberg, die im Jahr 2016 die Gründung einer Jugendvertretung angestoßen hatte. Mit großer Unterstützung durch Bürgermeisterin Stephanie Harms und entsprechendem Rückhalt im Stadtrat wählten die Jugendlichen ein Jahr später das erste Jugendparlament (Jupa). Da die Wahlperioden für die Nachwuchspolitiker nur zwei Jahre dauern, ist es in dieser Woche erneut soweit: Die Online-Abstimmung für das zweite Jugendparlament beginnt am Freitag, 6. September.

Erste Jugendvertretung erreicht viele Erfolge

Ziel des Jupa ist es, Kinder und Jugendliche bei Entscheidungen, die sie betreffen, zu beteiligen, heißt es auf der Internetseite der Stadtverwaltung. Dabei haben die Jugendvertreter der ersten Generation bereits einige Erfolge feiern können. Von der Wiedereröffnung des Bolzplatzes am Rathaus in Empelde über verschiedene Maßnahmen zur Sicherheit im Straßenverkehr gaben die Nachwuchspolitiker wichtige Impulse. Darüber hinaus beteiligten sich die Mitglieder an Projekten wie der Deckelsammelaktion zu Gunsten von Polioimpfungen und der privatem Müllsammelinitiative „Sauberes Empelde“ und brachten ein Ü14-Jugendzentrum auf den Weg. Zu den weniger erfolgreichen Projekten muss wohl die Freibad-Party gezählt werden, die von der Beteiligung her zweimal stark enttäuschte.

Vom 6. bis 15. September haben halle Mädchen und Jungen, die am 1. Oktober 2019 mindestens 13 und höchstens 19 Jahre alt sind, die Chance, dass neue Jugendparlament mitzubestimmen. Abgestimmt wird online. 2369 Briefe mit den Wahlunterlagen sind vom Team Bildung und Jugend der Stadtverwaltung Ronnenberg an die Wahlberechtigten verschickt worden. Die Schreiben enthielten unter anderem die Zugangsdaten für die Online-Wahl.

Jeder Wahlberechtigte darf eine Stimme für eine Kandidatin oder einen Kandidaten aus seinem Wahlbezirk abgeben. Insgesamt bewerben sich elf Bewerber um die neun Sitze im zweiten Ronnenberger Jugendparlament. Darunter ist allerdings mit Giuliano Heuer nur ein Kandidat aus dem Wahlbezirk I ( Ronnenberg, Ihme-Roloven, Linderte, Vörie und Weetzen). Trotzdem seien auch in diesem Wahlbezirk alle Jugendlichen aufgerufen, sich an der Wahl zu beteiligen.

Zehn Kandidaten stehen auf der Liste im Wahlbezirk II

Im Wahlbezirk II ( Empelde und Benthe) fällt die Wahl schwerer. Mit Regina Blumenstein, Zoe Bulinski, Baran Cakir, Antonia Friedrich, Laurenz Kopp, Julian Rosenhahn, Till Leander Schröder, Zümra Sigingan, Ilayda Tek und Sarah Thum haben sich hier zehn Kandidaten aufstellen lassen. Dabei sind Bulinski, Friedrich, Rosenhahn und Schröder als Mitglieder des ersten Jupa bereits „Wiederholungstäter“. Gesucht wird aus den Reihen der Gewählten im Anschluss auch ein neuer Jugendbürgermeister.

Auf der Internetseite der Stadt Ronnenberg ist während des Wahlzeitraums auch einen Link zur Wahlhomepage und weitere Informationen zur Wahl zu finden. Bei Fragen zum Thema steht Jugendpfleger Christoph von Maltzahn unter Telefon (0511) 43833590 oder per E-Mail an christoph.vonmaltzahn@ ronnenberg.de zur Verfügung.

