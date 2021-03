Ronnenberg

Ein Ärgernis: Gewählte Abgeordnete des Jugendparlaments (Jupa) erscheinen teilweise dauerhaft nicht zu den Sitzungen. Daher will die Jugendvertretung nun ihre Satzung ändern. Die Idee: Nach der Wahl sollen die gewählten Jugendlichen die Wahl aktiv annehmen müssen und somit ihre Bereitschaft erklären, auch tatsächlich an der Arbeit des Jugendparlaments teilnehmen zu wollen.

„Nach der letzten Wahl gab es zum Beispiel ein Mitglied, das nur zur konstituierenden Sitzung erschienen ist und danach nie wieder“, erzählt Jugendbürgermeister Till Leander Schröder. Um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden, hat das Jugendparlament jetzt einen Antrag auf Satzungsänderung verabschiedet. Bisher werden gewählte Jugendliche nach der Wahl schriftlich benachrichtigt. Wenn sie die Wahl nicht innerhalb einer Woche aktiv ablehnen, gilt die Wahl als angenommen. „Das wollen wir umdrehen. Wer gewählt wird, soll diese Wahl innerhalb von zwei Wochen annehmen“, sagt der 18-jährige Schröder.

Till Leander Schröder hofft auf eine bessere Mitarbeit gewählter Mitglieder des Jugendparlamentes. Quelle: Stephan Hartung

Wahlbereiche sollen zusammengelegt werden

Der Antrag des Jugendparlamentes enthält noch eine weitere Satzungsänderung. Bisher orientieren sich die Wahlbereiche bei den Jupa-Wahlen an denen für die Kommunalwahlen. Es gibt also zwei: Empelde und Benthe auf der einen, die restlichen fünf Ortsteile auf der anderen Seite. „Bei der letzten Wahl 2019 gab es in Empelde und Benthe einige Kandidaten, im anderen Wahlbereich aber nur einen einzigen“, sagt Jugendbürgermeister Schröder. Eine Zusammenlegung dieser Wahlbereiche würde die Wahl in seinen Augen attraktiver machen. Mit diesem Plan steht das Jugendparlament nicht alleine da. Allerdings hat es der Rat der Stadt gerade abgelehnt, die Wahlbereiche für die nächste Kommunalwahl im September zusammenzulegen.

Antrag ist eingereicht

Der Antrag mit den gewünschten Satzungsänderungen wurde im Jugendparlament verabschiedet und an Bürgermeisterin Stephanie Harms geschickt. Die Verwaltung muss diesen nun an den zuständigen Bildungsausschuss weiterleiten, der dann über den Antrag entscheidet. „Wir sind zuversichtlich, dass der Antrag so angenommen wird“, sagt Schröder. Auch die Bürgermeisterin habe sich für die gewünschten Änderungen offen gezeigt.

Das Ronnenberger Jugendparlament besteht aus neun Kindern und Jugendlichen und wird alle zwei Jahre neu gewählt. Die Mitglieder vertreten die Interessen der Jugend in den Ausschüssen des Stadtrats, wo sie Rede- und Antragsrecht haben. Hier haben Mädchen und Jungen die Möglichkeit für ihre Belange und Interessen einzutreten. Für 2021 stehen wieder Wahlen an, der genaue Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest. „Unser Wunsch ist es, die Wahlen noch vor den Sommerferien abzuhalten“, sagt Schröder.

Von Yannick von Eisenhart Rothe