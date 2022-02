Ronnenberg

Erfolgreicher Start für das politische Nachwuchsgremium der Stadt Ronnenberg: Gut vier Monate nach dem Beginn seiner zweijährigen Amtsperiode hat das Jugendparlament eine Auftaktbilanz gezogen und erste Arbeitsergebnisse bekannt gegeben. Die Nachwuchspolitiker haben sich bereits mit Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) im Rathaus ausgetauscht und sich auch um die Umsetzung erster konkreter Forderungen bemüht. Unter anderem machen sich die jungen Kommunalpolitikerinnen und -politiker für eine bessere Anbindung des Stadtgebietes im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stark.

Wie Jugendbürgermeister Tom Blume berichtet, wird das Jugendparlament bereits in den nächsten Wochen dem Rat der Stadt Ronnenberg und den verschiedenen Ausschüssen erste Anträge vorlegen. Dabei geht es auch um die Einführung eines zusätzlichen S-Bahnhaltepunktes. „Wir wollen, dass die S-Bahn-Linie 5 künftig nicht mehr vom Fischerhof in Hannover direkt bis nach Weetzen durchfährt, sondern vorher auch in Empelde hält“, sagt Blume. In Kürze schon werde das Nachwuchsgremium deshalb an die Region Hannover herantreten. „Unsere Recherchen haben ergeben, dass die Region für die Planung der Haltepunkte zuständig ist“, sagt der Jugendbürgermeister.

Jugendliche sollen abends schnell und sicher ankommen

Schneller umsetzen lässt sich nach Einschätzung Blumes jedoch eine weitere Idee für den öffentlichen Nahverkehr: Bei einem Treffen mit dem Regionsabgeordneten Brian Baatzsch (SPD) sei darüber diskutiert worden, ob die Buslinie 510 auch zu späten Nachtzeiten fahren könne. „Unser Ziel ist, dass die Jugendlichen aus Ronnenberg durch verbesserte Verkehrsanbindungen auch nachts schneller und sicher nach Hause kommen“, sagt Joanna Marie Watad vom Jugendparlament. Auch Ronnenbergs Bürgermeister Kratzke hat schon Unterstützung bei möglichen Umsetzungen von Forderungen versprochen. Er möchte demnach Ansprechpartner sein, um zwischen Rat, Jugendparlament und Stadtverwaltung zu vermitteln. „Das Jugendparlament hat viele sehr gute Ideen“, wird Kratzke in einer Mitteilung des Gremiums zitiert.

Mit Kratzke haben sich die Nachwuchspolitiker in einem Arbeitsgespräch auch bereits über zusätzliche Freizeitmöglichkeiten unterhalten. Ergebnis: Die Jugendlichen sollen in die Pläne für mögliche Standorte und den Bedarf eingebunden werden. „Da spielt auch die Umsetzung des neuen Jugendkonzeptes von Stadtjugendpfleger Christian Hornig eine große Rolle“, sagt Kratzke. Wie Jugendbürgermeister Blume berichtet, soll sich das Jugendparlament auch an den weiteren Plänen für die Umgestaltung und Aufwertung des Standortes des Jugendzentrums in Empelde beteiligen.

Neue Internetseite in Arbeit

Das Nachwuchsgremium will zudem seine überarbeitete Internetseite in Kürze freischalten. Auf dem Webportal www.jugendparlament-ronnenberg.de soll es dann ein Diskussionsforum geben, eine Minijobbörse soll später folgen. Außerdem werden auf der Digitalplattform politische Forderungen veröffentlicht. Das Jugendparlament spricht sich zum Beispiel aus Klimaschutzgründen für die Einführung eines Passivhaus-Baustandards für alle privaten Neubauprojekte im Stadtgebiet aus.

Laut Jugendbürgermeister Blume gibt es vier Arbeitsgruppen, die jeweils einmal pro Monat in Onlinesitzungen tagen: für Wirtschaft und Digitales, für Soziales und Freizeit, für Klimaschutz sowie für Infrastruktur. „Wenn aus der Arbeit in den Gruppen Ergebnisse hervorgehen, laden wir zu öffentlichen Sitzungen ein, um die Resultate vorzustellen und mit Besuchern darüber zu diskutieren“, kündigt er an.

