Jugendliche aus dem Ronnenberger Stadtgebiet sollen sich künftig mehr zu umstrittenen Themen äußern. Sie sollen aber auch besser über verschiedene Angebote informiert werden. Das neue Jugendparlament der Stadt Ronnenberg geht deshalb in Kürze mit einer völlig überarbeiteten Internetseite online. Dort sollen Jungen und Mädchen in einzelnen Foren Probleme benennen und sich mit Verbesserungsvorschlägen für die Situation junger Menschen einbringen. Außerdem soll mit dem neuen Webportal eine Jobbörse für Jugendliche eingeführt werden.

Jugendbürgermeister ist im Nebenberuf Webdesigner

„Der Link zu der neuen Webseite wird in den nächsten Tagen auf der Internetseite der Stadt aktualisiert“, sagt Jugendbürgermeister Tom Blume. Gut vier Monate nach dem Beginn seiner zweijährigen Amtsperiode hat Blume das digitale Portal des Nachwuchsgremiums persönlich umgestaltet. Immerhin ist der 18-Jährige neben seiner Ausbildung zum Mechatroniker für Kältetechnik nebenberuflich als Webdesigner tätig. In Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des neu gewählten Nachwuchsgremiums habe er deshalb wichtige Neuheiten eingeführt. „Dazu zählen Diskussionsforen und eine Plattform, auf der Schüler und Jugendliche in Ronnenberg Minijobs finden“, sagt Blume.

„Viele Jugendliche wollen sich etwas dazuverdienen“

Der Jugendbürgermeister kann die Einführung der Jobbörse gut begründen. „Wir sollen die Interessen der Jugendlichen vertreten“, sagt Blume. Den Mitgliedern des Jugendparlaments sei bekannt, dass es für diesen Service einen großen Bedarf gebe. „Viele Jugendliche wollen sich neben der Schule mit einem Minijob etwas dazuverdienen“, sagt Blume. Aber sei es schwierig, aber in der näheren Umgebung etwas zu finden. Das Jugendparlament habe sich deshalb mit dem kommunalen Wirtschaftsförderer Torsten Jung zusammengesetzt und Firmen aus dem Stadtgebiet in einem Anschreiben um Auskunft gebeten.

Der Jugendbürgermeister will auch noch selbst verschiedene Supermärkte besuchen und Angebote für Minijobs erfragen. „Die Jobs werden nach und nach in die digitale Börse eingepflegt. Voraussichtlich Anfang März kann man die Stellenangebote anklicken und sich darüber informieren“, kündigt Blume an. Das Jugendparlament begrüße es, wenn junge Menschen schneller selbstständig werden wollen und sich nicht nur auf ihr Taschengeld als Einkommensquelle verlassen. „Deshalb werden Angebote gesammelt, die speziell auf die Bedürfnisse von Jungen und Mädchen unter 18 Jahren zugeschnitten sind“, sagt der Jugendbürgermeister.

Auch Forum für Integrationsthemen geplant

Die Nachwuchspolitiker haben sich auch schon mit Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) im Rathaus ausgetauscht und um die Umsetzung weiterer Forderungen bemüht. In der Startphase geht es der Interessenvertretung aber vor allem um die schnelle Umsetzung von Beteiligungsformaten. „Auf der neuen Internetseite kann man deshalb auch mit dem Klarnamen oder anonym mit einem Spitznamen Anregungen, Ideen oder Probleme mitteilen“, sagt Blume.

Geplant sei auch ein eigenes Forum für Integrationsthemen. Der aktualisierte Link zur überarbeiteten Internetseite wird laut Blume schon in wenigen Tagen auf dem Webportal ronnenberg.de zu finden sein. Die Internetseite heißt auch künftig jugendparlament-ronnenberg.de. Über seine Arbeit informiert das Gremium zudem im sozialen Netzwerk Instagram als jugendparlament.ronnenberg.

Von Ingo Rodriguez