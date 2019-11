Ronnenberg

Die Mitglieder des neu gewählten Jugendparlamentes (Jupa) in Ronnenberg wollen das Gremium unter den Kindern und Jugendlichen der Stadt bekannter machen. Außerdem sollen die Mädchen und Jungen stärker für ein Engagement in der lokalen Politik begeistert werden. Dass sich nur 6 Prozent der Kinder und Jugendlichen an der Wahl des Jupa beteiligt haben, hat die Jugendvertreter alarmiert. Der erste Antrag, den die Nachwuchspolitiker bereits in ihrer ersten regulären Sitzung an die Bürgermeisterin gestellt haben, beschäftigt sich deshalb mit diesem Thema.

Planspiel soll Politik verständlich machen

In Kooperation mit dem Verein Politik zum Anfassen möchte das Jupa das Planspiel „Pimp your Town“ an der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg umsetzen. An der dreitägigen Veranstaltung sollen sich neben den drei Schulzweigen der KGS auch Politiker aus Rat und Jupa beteiligen. Alle Teilnehmer sollen dabei Teil eines imaginären Jugendparlamentes sein. Aus dem abstrakten Begriff Politik soll dabei ein Erlebnis für die Schüler werden. Das helfe, die politische Arbeit zu verstehen und Interesse dafür zu wecken, heißt es dazu. Quasi als Nebeneffekt lernten die Mädchen und Jungen während des Planspiels ihre Jugendvertreter besser kennen.

Wie der neue Jugendbürgermeister Till Leander Schröder ausführte, sind bereits erfolgreiche Gespräche mit dem entsprechenden Fachbereich der Schule geführt worden. Der Antrag enthält auch die Übernahme der Kosten in Höhe von 6900 Euro seitens der Stadt Ronnenberg. Stadtjugendpfleger Christoph von Maltzahn wies auf die Möglichkeit hin, das Land für die Finanzierung des Projekts mit ins Boot zu holen, wodurch die Kosten deutlich gesenkt werden könnten. „Das ist so großartig – einen besseren Weg, Kommunalpolitik kennenzulernen, gibt es nicht“, urteilte er über das Planspiel.

Gute Chancen, erfolgreiche Werbung für das Jupa zu machen, schreibt auch Bürgermeisterin Stephanie Harms dem Planspiel zu. „Es ist auch in anderen Kommunen schon erfolgreich gelaufen“, stellte sie fest. Die Mitglieder des Jupa beschlossen den Antrag einstimmig.

Werbung soll auch mithilfe von Geschenken gelingen

Die Nachwuchspolitiker wollen aber auch andere Wege gehen, um unter ihren Altersgenossen einen höheren Bekanntheitsgrad zu erreichen. Um bei Veranstaltungen besser erkannt zu werden, will das Jupa einheitliche Poloshirts anschaffen. Auch ausziehbare Plakate, so genannte Roll-ups, stehen auf der Einkaufsliste. Dazu sollen kleine Geschenkartikel wie Kugelschreiber gekauft werden, die auf das Jupa hinweisen.

Im Internet soll der Auftritt des Jupa ebenfalls aufgepeppt werden. Mit Julian Rosenhahn und Laurenz Kopp benannte das Gremium zwei Beauftragte für die Homepage der Jugendvertretung. Der ausgeschiedene Jugendbürgermeister Hendrik Pieper bot dafür seine Hilfe an. Giuliano Heuer über nimmt den Ausbau der Social-Media-Auftritte und rundet damit die Öffentlichkeitsoffensive des Jupa ab.

