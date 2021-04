Ronnenberg

Als „besonderen Jahrgang“ bezeichnete Kirchenkreisjugendwart Helge Bechtloff die rund 30 Jugendlichen, die in der Ronnenberger Michaeliskirche für ihren Dienst als künftige Jugendgruppenleiter den Segen empfangen haben. „Ihr wisst das selbst, dass ihr ein besonderer Jahrgang seid. Im Herbst habt ihr unter Corona-Bedingungen am Seminar in Hermannsburg teilgenommen und im März einen Onlineseminartag erlebt. Und auch euer Praktikum war von der Pandemie geprägt“, sagte Helge Bechtloff in seiner Begrüßung.

Superintendentin Antje Marklein sprach im Gottesdienst einen Segen für die Jugendlichen, die dazu an ihren Plätzen mit Abstand in der Kirche stehen bleiben mussten. „Ihr habt in der Juleica-Ausbildung viel Neues erfahren und gelernt. Eine Zeit, in der ihr auch erlebt habt, dass ihr einen besonders wichtigen Platz in der Kirche habt“, sagte sie. „Die Kirche lebt von jungen Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren und ihren Glauben zu leben.“ Am Ausgang erhielten dann alle Teilnehmer ein Kreuz als Zeichen der Evangelischen Jugend, außerdem einen USB-Stick mit Erinnerungsfotos vom Seminar und jeweils eine Backmischung, mit deren Hilfe sie zu Hause Brot backen können.

Kreisjugendpastorin Uta Junginger verabschiedet sich

Und noch ein Aspekt machte den kurzen Gottesdienst zu einer Besonderheit: Uta Junginger, Pastorin der Mariengemeinde Barsinghausen, verabschiedete sich nach 14 Jahren als Kirchenkreisjugendpastorin von dieser Aufgabe. Sie ist mittlerweile auch stellvertretende Superintendentin. „Wenn du mit Kindern und Jugendlichen zu tun hast, bist du in deinem Element“, sagte Superintendentin Marklein lobend zum Engagement der Pastorin auf Kirchentagen, Landesjugendcamps und in der Jugendgruppenleiterschulung Juleica.

Jungingers Nachfolgerin soll Kristin Köhler sein. Als junge Pastorin, die mittlerweile fast vier Jahre in der Petrusgemeinde Barsinghausen tätig ist, „bringt sie neue und auch überraschende Impulse in das kirchliche Leben ein“, sagte Marklein. Wie im Kirchenkreis schon üblich gibt es mit Pastor Sebastian Kühl aus Egestorf und Nienstedt einen zweiten beauftragten Pastor in der Jugendarbeit.

Bernd Rossi, Landesgeschäftsführer des Landesjugendpfarramtes, dankte Uta Junginger für ihr langjähriges Engagement und begrüßte Kristin Köhler in ihrem Amt. Es sei nicht selbstverständlich, dass für die neuen Jugendgruppenleiter in einem Kirchenkreis ein eigener Segnungsgottesdienst gefeiert werde. Das sei „total klasse“, meinte Bernd Rossi.

