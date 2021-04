Ronnenberg

In den Zeiten der Corona-Beschränkungen haben Kinder offenbar ein großes Bedürfnis nach Unterhaltung und sozialen Kontakten: Diesen Schluss lässt zumindest die Bilanz der Ronnenberger Jugendpflege nach den Aktionen des jüngsten Osterferienpasses zu. Laut Stadtjugendpfleger Christoph von Maltzahn haben an den insgesamt 19 städtischen Ferienangeboten etwa 120 Jungen und Mädchen teilgenommen.

Dreifache Zahl an Anmeldungen

„Die Aktionen waren nicht nur komplett ausgebucht, wir hatten sogar die dreifache Anzahl an Anmeldungen“, sagt der Stadtjugendpfleger. Wegen des Hygienekonzeptes mit Mindestabstand und begrenzter Teilnehmerzahl sei es jedoch nicht möglich gewesen, noch mehr Kinder bei den Kreativ- und Bastelaktionen sowie Ausflügen zu berücksichtigen.

Der Stadtjugendpfleger nennt unter anderem auch die Corona-Beschränkungen als einen möglichen Grund für das große Interesse an sozialen Kontakten. „Der Bedarf war enorm. Wir haben auch von vielen Eltern positive Rückmeldungen bekommen“, berichtet von Maltzahn. Wegen der Auflagen sei es aber nicht möglich gewesen, auch noch zusätzliche Angebote von Drittanbietern umzusetzen. „Diese mussten teilweise abspringen“, sagt der Stadtjugendpfleger. Nur der Kochkurs in Kooperation mit dem kirchlichen Familienzentrum in Empelde – mit täglichen Treffen in der ersten Ferienwoche – habe wie geplant stattgefunden.

In den anderen Kommunen im Calenberger Land fielen die geplanten Ferienpass-Aktionen aus. In Hemmingen gab es lediglich virtuelle Aktionen. Nur wenige Kommunen in der Region Hannover boten ein ähnliches Programm wie die Stadt Ronnenberg an. Seitens der hiesigen Jugendpflege zählten laut von Maltzahn durchschnittlich fast zwei Aktionen pro Tag zum Programm – darunter Bastel- und Kreativangebote im Jugendzentrum (JuZ) Empelde, Ausflüge wie eine Schatzsuche im Deister und eine Fahrradtour am Benther Berg.

Jugendpflege setzt strenges Hygienekonzept um

Im Durchschnitt haben demnach an jeder Aktion jeweils acht Kinder teilgenommen. Für die Angebote habe ein strenges Hygienekonzept gegolten. „Nach der jüngsten Rechtsgrundlage ist dies zwar im Bereich der Jugendarbeit theoretisch nicht explizit erforderlich, aber wir haben trotzdem ein Konzept erarbeitet und umgesetzt“, sagt von Maltzahn. Bei Aktionen in den geschlossenen Räumen des Jugendzentrums etwa habe jedes Kind trotz begrenzter Teilnehmerzahl eigenes Arbeitsmaterial benutzt. Für jedes der maximal acht Kinder gab es demnach auch einen separaten Arbeitsplatz. „Wir haben gelegentlich auch noch zusätzlich ein Geschwisterkind mit an einem Tisch untergebracht, weil es dann Personen aus einem Haushalt waren“, erzählt der Stadtjugendpfleger.

Maja (9) und ihre kleine Schwester Leonora (6) basteln Dekorationen. Quelle: Janna Silinger

Maskenpflicht im Kleinbus

Bei den Ausflügen im Freien hat laut Jugendpflege während der Hin- und Rückfahrt auch im Kleinbus Maskenpflicht gegolten. „Und auch dort, wo sich an Plätzen im Freien nicht genügend Sicherheitsabstand einhalten ließ“, beschreibt von Maltzahn die strengen Auflagen.

Trotzdem konnte nur ein Drittel der Teilnahmewünsche berücksichtigt werden. Auf Grundlage des Hygienekonzeptes wäre es nur möglich gewesen, mehr Kinder zu beteiligen, wenn die Ferien mehr Tage gehabt und überdies zusätzliche Räume sowie Personal zu Verfügung gestanden hätten, sagt der Stadtjugendpfleger.

Von Ingo Rodriguez