Ronnenberg

Fünf erfolgreiche Sportler sind für die Wahl zum Sportler des Jahres in Ronnenberg nominiert. Lernen Sie die Kandidaten kennen – und stimmen Sie hier ab!

Karina Kosarev ( TuS Empelde / Handball)

Karina Kosarev Quelle: privat

Sie trifft und trifft und trifft. Karina Kosarev ist bei den Handballerinnen der C-Jugend im TuS Empelde der Torgarant. Die Entwicklung des jungen Talents ist ein Beweis dafür, wie wichtig die Kooperationen zwischen Vereinen und Schulen mit Ganztagsangebot sind. Aus der Handball-AG in Empelde wechselte die Torjägerin zu den Minis des TuS Empelde und jagt seither Bällen und Gegnerinnen hinterher.

In einer Familie mit vier Geschwistern lernt man auch schon im Elternhaus sich durchzusetzen. So kam sie bereits in der vergangenen Saison in der Qualifikationsrunde zur Oberliga auf einen Durchschnitt von acht Treffern pro Spiel, den im weiteren Verlauf in der Landesliga als beste Schützin der gesamten Staffel auf elf Tore pro Partie ausbaute.

Auch in der aktuellen Saison hat sich die weibliche C-Jugend wieder für die Vorrunde zur Oberliga qualifiziert. Das gute Abschneiden ihres Team macht nicht zuletzt Karina Kosarev möglich, die die Torjägerliste mit 49 Treffern und damit durchschnittlich knapp 10 Toren pro Spiel mit deutlichem Vorsprung anführt.

Janik Kolthof (VfL Eintracht Hannover / Leichtathletik)

Janik Kolthof Quelle: privat

Leistungssport und Ehrenamt – das gehört für Janik Kolthof zusammen. Einerseits trainiert der Mittelstreckenläufer hart an der Verbesserung seiner Zeiten, andererseits findet er noch die Möglichkeit, als Helfer und Kampfrichter bei Wettkämpfen und bei der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort Ronnenberg in Erscheinung zu treten. Und das, obwohl er durch den Schichtdienst in seiner Ausbildung zum Kranken- und Gesundheitspfleger noch eine große weitere Belastung zu stemmen hat.

Wie viele andere Sportler hat auch Janik Kolthof sein Vorbild in der Familie gefunden. Der 18-Jährige strebte seinem Vater nach, der beim VfL Eintracht Hannover die entsprechende Trainingsgruppe leitet. Entsprechend der Altersklasse begann er 2010 mit dem Mehrkampf, ehe er sich 2016 auf die Mittelstrecke spezialisierte und damit einen erfolgreichen Weg auf der Laufbahn einschlug. Von Beginn an qualifizierte er sich durch starke Leistungen jeweils für die Landesmeisterschaften und überzeugte von der Bezirks- bis zur Norddeutschen Meisterschaft durch vordere Platzierungen. 2019 unterbot er über die 400 Meter erstmals die 54-Sekunden-Marke.

Janik Kolthof wurde 2019 Bezirksmeister über 1500 Meter und Zweiter über 400 Meter. Landesweit sprangen die Plätze 12 und 6 heraus. Die Norddeutsche Meisterschaft schloss er auf den Plätzen 12 und 15 ab. In der Liga des niedersächsischen Verbandes belegte er aktuell über 400 und 1500 Meter Platz 13. und über 10 Kilometer den 10.Platz.

Anna Monta Olek (JT Hannover , SV Nienhagen / Judo)

Anna Monta Olek Quelle: Florian Petrow

Knapp verpasst hat Anna Monta Olek eine Medaille bei den U18-Weltmeisterschaft im kasachischen Almaty. Ein Schlag auf die Nase, gefolgt von heftigem Nasenbluten behinderte sie derart, dass sie den entscheidenden Kampf in der Klasse bis 70 Kilogramm gegen die niederländische Weltranglistenerste Yael van Heemst in der Verlängerung verloren geben musste. Dennoch ist 2019 das sportlich erfolgreichste Jahr der Judoka vom JT Hannover.

Bei der Wahl zu Ronnenbergs Jugendsportler des Jahres ist die 17-jährige Tochter von Olympiateilnehmer Detlef Knorrek als Titelverteidigerin zum zweiten Mal dabei. Nach Landesmeistertiteln im Schwimmen und Triathlon war sie vor zehn Jahren zum Judo gewechselt und eiferte anschließend immer erfolgreicher ihrem Vater nach. Seit vier Jahren geht die Weetzenerin auch für den SV Nienhagen auf die Matte.

Zur U18-Judonationalmannschaft gehört Anna Monta Olek bereits seit ihrem 15. Lebensjahr. Bei vielen internationalen Wettbewerben gelang ihr dabei 2019 der Sprung aufs Siegertreppchen. Herausragend waren dabei die Siege bei den Cadet European Cup-Wettbewerben in Berlin und im spanischen Fuengirola. Zweite wurde sie beim Europacup in Bad Blankenburg.

In ihrer Freizeit unterstützt die Schülerin ehrenamtlich gleich mehrere soziale Projekte.

David Otte (Kajak / Team Niedersachsen )

David Otte Quelle: privat

Kontakt zu Weltmeistern und Medaillengewinnern hatte Kanusportler David Otte bereits als Kind. Sein Vater, Jan Francik, ist selbst Vizeweltmeister sowie Bundes- und Landestrainer. Seine sportliche Laufbahn begann der Empelder allerdings als siebenjähriger Fußballer bei der SG 05 Ronnenberg. Später kam auch noch Tennis als Disziplin hinzu, die er heute auch noch als Ausgleich betreibt. Vor drei Jahren bei einer Sommerspaß-Veranstaltung im Kanu-Leistungszentrum in Ahlem zündete dann endlich der Funke: Gemeinsam mit seinem Freund David Appelhans fasste er die Entscheidung, den Kanu-Rennsport leitungsmäßig zu betreiben.

Inzwischen gehören beide dem Sportinternat in Hannover an und besuchen die 10. Klasse des Elite-Gymnasiums Humboldtschule. Und auch die Erfolge bei den Wettkämpfen können sich inzwischen sehen lassen. So gewann David Otte gleich drei Titel bei den Norddeutschen Meisterschaften im Kajak in der Klasse Zweier K2. Bei den Deutschen Titelkämpfen in Brandenburg landete der 16-Jährige in der Juniorenklasse im K4 auf dem 5. Rang. Bei der internationale Regatta in Posen ( Polen) mit 600 Startern wurde David Otte Sieger im K4 und Zweiter in K2.

David Appelhans (Kajak / Team Niedersachsen )

David Appelhans Quelle: privat

Nach der Entscheidung für den Kanusport, ist auch für David Appelhans der Fußball nur noch Nebensache. Beim TuS Wettbergen war der heute 16-Jährige aktiv, ehe er aufs Wasser wechselte. Wie sein Freund David Otte hat auch er seither kaum mehr Zeit für andere Hobbys. Neben dem Zehnkampf sei der Kanusport die Disziplin mit dem höchsten Trainingsaufwand, sagt Trainer Jan Francik. 14 bis 20 Stunden pro Woche arbeitet David Appelmann an seiner Form. Auch sein älterer Bruder Dennis bekommt ihn deshalb nur noch selten zu Gesicht.

Die Mühe lohnt sich: David Appelmann ist mehrfacher Norddeutscher Meister. Bei den deutschen Meisterschaften in Brandenburg sprang für den Empelder zudem der Titel im K2 über 1000 Meter heraus. Über die Kurzstrecke 500 Meter wurde er Zweiter.

Im nächstes Jahr stehen für die beiden Kanufreunde, die sich nur bei der Ronnenberger Sportlerwahl gegenseitig Konkurrenz machen, Junioren-Europa- und Weltmeisterschaften an. Die Vorbereitungen darauf werden mehrere Lehrgänge in Deutschland und dem Ausland in Anspruch nehmen.

Von Uwe Kranz