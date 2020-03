Linderte

„Die Menschen sollen wissen, was wir Landwirte machen“, sagt der 23-jährige Helge Hische aus Linderte. Der Student der Agrarwissenschaften hat große Ziele. Er will zwischen Stadt- und Landbewohnern vermitteln. Doch er will nicht nur reden und deutlich machen, dass gerade junge Menschen im ländlichen Raum etwas verändern wollen. Er will auch handeln. Zurzeit sucht Hische Paten und finanzielle Unterstützter für ein Blühwiesenprojekt.

„Früher ging es in erster Linie um die Produktion von Lebensmitteln“, sagt der junge Mann. Heutzutage jedoch versuchen viele ihre Flächen ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften – nicht zuletzt deshalb, weil vor dem Hintergrund des Klimawandels immer mehr Menschen genau das von den Landwirten fordern.

Projekt „ Calenberg blüht“

Für den Betrieb seines Vaters hat der junge Mann deshalb ein besonderes Projekt mit dem Namen „ Calenberg blüht“ ins Leben gerufen. Zunächst will der Student auf einer mindestens 1,5 Hektar großen Ackerfläche – vielleicht kommen noch weitere 0,3 Hektar an anderer Stelle hinzu – Blumensamen aussäen. Das sei jedoch kein einfaches Unterfangen, gibt er zu bedenken.

Die nötige Ackerfläche hat ihm sein Vater zur Verfügung gestellt, nachdem er diesen von seinem Vorhaben überzeugen konnte. Da Hische sich eine Blumenmischung ausgesucht hatte, die eigentlich für Gärten gedacht ist, habe es ein wenig mehr Überredungskunst gekostet, berichtet er. „Es kann sein, dass man die Reste nach dem Sommer aufwendig entfernen muss.“ Doch der junge Mann bleibt gelassen. Das kriege man dann schon hin, meint er.

Ein weiterer Punkt: die Finanzierung. „Diese Blumenmischung, Viterra Blühzauber, enthält 40 verschiedene Arten, darunter Sonnenblumen, Malven, Klatschmohn und Ringelblumen.“ Der große Vorteil sei, dass die Pflanzen von Mai bis Herbst zu unterschiedlichen Zeiten blühen und der Streifen damit immer eine Nahrungsquelle für Insekten biete. Eine Düngung sei nicht notwendig.

Suche nach Blühpaten

Genau diese Blumenmischung hat laut Hische aber ihren Preis. „Ich muss 4000 bis 5000 Euro dafür zahlen“, sagt er. Um das Geld wieder hereinzubekommen, ist er auf der Suche nach Blühpaten, die ihn unterstützen.

Berechnen will Hische 1,50 Euro pro Quadratmeter. Losgehen könne es ab einer Fläche von 50 Quadratmetern, also 75 Euro pro Blühzeitraum. „Dafür bekommen die Paten dann aber auch was zurück“, versichert er. Auf jeden Fall gebe es eine Urkunde. Was genau er in diesem Zusammenhang außerdem plant, steht noch nicht abschließend fest.

Mit dem Projekt unterstützten die Paten in jedem Fall eine „wirklich sinnvolle Sache“, versichert der 23-Jährige. Denn Blühwiesen seien nicht nur für Insekten gut, sondern auch für Niederwild, also Rehe, Hasen, Rebhühner und Singvögel. Zudem sehe so ein Feld einfach schön aus. Aber Hische macht deutlich: Die Blumen dürfen nicht gepflückt werden, da sie sonst ihren Zweck nicht erfüllen würden. „Es geht in erster Linie um die Artenvielfalt und Rückzugsorte für Tiere.“

Hische plant weitere nachhaltige Projekte

Für die Anlage einer Blühfläche erhält Hische Fördergelder von der Europäischen Union und vom Land Niedersachsen, wie er sagt. Auf Paten sei er trotzdem angewiesen. Abgesehen von einem kleinen Gehalt für seinen Arbeitsaufwand – zur genauen Höhe will er sich nicht äußern – werde er Geld, das übrig bleibe, „in andere nachhaltige Projekte stecken“, versichert er.

Mit der Uni Göttingen, an der er sein Bachelorstudium abgeschlossen hat und wo er demnächst sein Masterstudium beginnen wird, plant der junge Mann außerdem eine Kooperation. Ihm würde es gefallen, wenn Studierende die Blühflächen analysieren würden, um festzustellen, welche Arten den größten Nutzen für Tierwohl und Böden bringen.

Und schließlich würde Hische sich freuen, Schulklassen das Projekt näher zu bringen, dort herumzuführen und ihnen die Dinge zu erklären, die „auf dem Land so passieren“. Um jedoch stetig in Kontakt mit den Menschen zu bleiben und ihnen die Landwirtschaft zu vermitteln, plant Hische, auch über Instagram erreichbar zu sein.

Interessierte können sich bei Helge Hische unter Telefon (0175) 32399399, per E-Mail an blueh.acker@calenberg.co oder über Instagram (calenbergblueht) melden.

Lesen Sie auch

Von Janna Silinger