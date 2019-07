Ronnenberg

Sobald in seinem Kopf eine Idee entsteht, läuft Thomas Karl in den Keller und schnappt sich die Gitarre. In seinem Haus in Bennigsen hat der 46-Jährige jüngst ein Tonstudio eingerichtet.

Karl arbeitet hauptberuflich als Hausmeister an der Grundschule und an der Kooperativen Gesamtschule in Ronnenberg. Nach Feierabend widmet er sich seinem Hobby, dem Schreiben und Komponieren. Inzwischen hat Karl drei Kinderbücher veröffentlicht, und nun ist seine erste CD „Ein Bär tanzt“ mit 14 Songs erschienen. „Mir war es besonders wichtig, dass die Musik Gema-frei ist und somit ohne Gebühren von jedem genutzt werden kann“, betont der Hausmeister.

Inspiration aus dem Familienalltag

Viele Eltern kennen das Problem: Das Kind trödelt auf dem Weg nach Hause und die Eltern machen sich große Sorgen. Das war auch bei seiner Tochter Selina, die heute zwölf Jahre alt ist, in der Grundschule der Fall. Aus diesem Grund hat er das Lied „Zu Spät“ geschrieben, in dem er beschreibt, wieso die Kinder länger unterwegs sind. Für den fünfjährigen Sohn Sam hat er die Lieder „Plitsch, Platsch“ und die „Kleine Ente Bogumil“ aufgenommen.

Alle 14 Lieder hat Karl selbst komponiert, seine Frau Susanne hört sich seine Zeilen immer zuerst an. „Meine Frau hat ganz viel Geduld und ist ein super Rückhalt, ohne sie hätte ich es nicht geschafft“, sagt der Familienvater. Die CD hat eine Spieldauer von rund 45 Minuten, und die Lieder sind für Kinder von der Krippe bis zur Grundschule geeignet.

Keine Regeln vorsingen

Für den Künstler ist es zudem wichtig, dass die Eltern Spaß an der Musik haben. „Schließlich hört man die CD manchmal stundenlang im Auto“, weiß Karl. Daher hat er „freche Lieder“ eingespielt und besonders auf die Texte geachtet. „Ich will keine Vorschriften vermitteln, sondern mit jedem Song eine Geschichte erzählen“, erklärt der Hausmeister aus Ronnenberg.

Die Kinder aus dem Kindergarten Die Fuchshöhle haben die CD „Ein Bär tanzt“ genau angehört, und Kita-Leiterin Silvia Vogt veröffentlichte eine Kritik auf seiner Internetseite. Die Erwachsenen achteten genau auf den Text und „fanden sich und die Kinder in den Erzählungen wieder“, die Kinder „finden den Beat richtig klasse und singen lautstark mit“. Daher sind die Songs in der Einrichtung „ein richtiger Renner“.

„Fange einfach an zu schreiben“

Im Jahr 2012 erschien sein erstes Kinderbuch „Franz, der etwas andere Superheld“, anschließend veröffentlichte Karl „Die Zuckerfabrikaner – Der verbotene Turm“, das auch als Hörspiel produziert wurde. Einige Autoren notieren sich viele Ideen und denken sich vor dem Schreiben die Geschichte aus. Das ist bei Karl nicht der Fall, der gelernte Elektroinstallateur und Schornsteinbauer fängt einfach an zu schreiben, sobald er eine Idee hat. „Und wenn ich merke, dass die Geschichte nicht bei meiner Familie ankommt, fange ich einfach von vorne an“, sagt er.

Die CD „Ein Bär tanzt“ ist für rund neun Euro auf der Internetseite www.thomaskarl.eu erhältlich. Zudem gibt es auf der Website auch Hörproben und die Songtexte.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig