Ohne Zweifel: Besonders handlich ist ein abgeschmückter Weihnachtsbaum nicht – vor allem, wenn er als Wurfgeschoss herhalten soll. Das haben die rund 50 Teilnehmer des ersten Weihnachtsbaum-Weitwurf-Wettbewerbs auf dem Pausenhof der Marie-Curie-Gesamtschule festgestellt. „Deshalb darf ja jeder Teilnehmer auch dreimal werfen“, sagte Markus Hartmann, der Vorsitzende des Schulfördervereins, und grinste vergnügt.

Teilnehmer entwickeln verschiedene Techniken

Der 16-jährige Oberstufenschüler Finn Sehler hat nach seinem zweiten Versuch bereits eine erfolgreiche Technik entwickelt: eine Handfläche am Stammende als Stoßhilfe, die zweite in der Mitte des Stamms, dann ein Anlauf bis zur Startlinie und schon flog der Baum im hohen Bogen durch die Luft. „11,20 Meter: bislang bester Wurf in dieser Kategorie“, sagte der KGS-Hausmeister Mario Seebach, der die Aufgabe des Wettkampfrichters übernommen hatte.

Seebach war es auch, der sich die Premiere des skurrilen Wettbewerbs ausgedacht hatte. „Ich hatte so eine Aktion schon einmal im Fernsehen verfolgt und wollte das unbedingt mal für die KGS organisieren“, sagte Seebach, der auch im Vorstand des Schulfördervereins ist. Verbunden hatte der Verein das Spektakel mit einem bunten Programm: Musik, Moderation, Stockbrotbacken sowie Bratwürste und warme Getränke für die Teilnehmer und das Publikum.

Um einen gerechten Ablauf zu garantieren, hatte der Förderverein ein strenges Regelwerk konzipiert: verschiedene Teilnehmerklassen für Schüler bis 14 Jahre, Männer und Frauen. „Erwachsene werfen mit Bäumen, die mindestens 1,50 Meter hoch sind. Kinder nehmen mit etwas kleineren Bäumen teil“, erläuterte Seebach. Der Förderverein hatte im Vorfeld zwar rund 15 abgeschmückte Exemplare eingesammelt und zum Pausenhof gebracht. Jeder konnte aber auch seine eigene Tanne mitbringen. „Die Entsorgung übernehmen wir“, sagte Seebach.

Radiosender ruft zur Teilnahme auf

Der Radiomoderator Frank Schambor (links) – besser bekannt als ffn-Morgenmän Franky – macht in einer Wettkampfpause bei einem Gruppenwurf mit. Quelle: Ingo Rodriguez

Verbunden war die Aktion auch mit einem guten Zweck. Um für den Wettbewerb zu werben, hatte sich der Förderverein an den Radiosender FFN gewandt: „Wir nehmen von Erwachsenen 3 Euro Startgeld, Kinder zahlen einen Euro. Den Reinerlös spenden wir für eine Förderaktion von Radio FFN“, erläuterte der Vorsitzende Hartmann.

Dieser Plan bescherte dem Förderverein nicht nur mehrfache Ankündigungen der Veranstaltung im Radio. Am frühen Abend tauchte auf dem Schulhof sogar der Radiomoderator Frank Schambor – besser bekannt als ffn-Morgenmän Franky – auf. „Coole Aktion“, sagte der Moderator und ließ es sich nicht nehmen, selbst einen Tannenbaum zu werfen.

Neue Auflage ist schon fest eingeplant

Gleichwohl: Trotz der umfangreichen Radiowerbung war die Premiere des Wettbewerbs für den Förderverein noch nicht der ganz große Wurf. „Insgesamt haben wir zwar rund 50 Teilnehmer gezählt. Das kann beim nächsten Mal aber noch besser werden“, sagte der Hartmann. Im nächsten Jahr soll es deshalb eine Neuauflage geben.

Oberstufenschüler Sehler sicherte sich mit seinem besten Wurf über 12,90 Meter bei den Männern den ersten Platz. Annika Jahn, Mutter einer KGS-Schülerin aus Ronnenberg, war mit 7,50 Metern die beste weibliche Teilnehmerin. Der 14-jährige KGS-Schüler Niklas Wellmann aus Empelde warf seinen Baum 10,60 Meter weit und war damit der erfolgreichste Nachwuchswerfer.

Am Stand der Wettkampfrichter nimmt der Fördervereinsvorsitzende Markus Hartmann Anmeldungen entgegen. Quelle: Ingo Rodriguez

