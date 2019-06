Ronnenberg Ronnenberg KGS Ronnenberg feiert 25-jähriges Bestehen Sie ist ein Erfolgsmodell: Die Marie-Curie-Schule in Ronnenberg hat in den zurückliegenden Jahren alle Skeptiker überzeugt. Bei der Feier zu ihrem 25-jährigen Bestehen zeigte sich die Kooperative Gesamtschule (KGS) den Besuchern nun von ihrer besten Seite.

Gute Stimmung am Tag der offenen Tür in der KGS: Jasmin (11) kauft am Stand von Nikita (12, von links), Elias (11) und Baran (12) ein Freundschaftsarmband. Quelle: Heidi Rabenhorst