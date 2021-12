Ronnenberg

Auch zwei Jahre nach dem gesundheitsbedingten Abschied von Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler hat die Stadt Ronnenberg für die Aufgaben in Sachen Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz keine neue Führungskraft gefunden. Mit Amtsantritt von Bürgermeister Marlo Kratzke haben in der Verwaltung nun aber erste Veränderungsprozesse eingesetzt. Nach der gescheiterten dritten Ausschreibungsrunde für die Nachfolge Zehlers übernimmt in diesem Zuge Kämmerer Frank Schulz die vakante Aufgabe im Fachbereich 3 kommissarisch.

Der letzte der „drei Musketiere“ kennt viele Projekte

Schulz ist als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters von Haus aus für den Fachbereich 1 (Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft) zuständig. Er bezeichnet sich als letzter der „drei Musketiere“, nach dem Ausscheiden von Zehler und Torsten Kölle, der als Wahlbeamter von der damaligen Bürgermeisterin Stephanie Harms für keine neue Amtszeit vorgeschlagen worden war und ebenfalls in den Ruhestand eintrat. Kölles Fachbereich 2 (Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration) hat inzwischen Kai Roegglen übernommen.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Zehler war die dritte Ausschreibungsrunde Anfang November gescheitert. Von zwei Bewerbern habe einer bereits frühzeitig seinen Hut wieder aus dem Ring genommen. Der andere habe die Erwartungen nicht erfüllt, berichtet Schulz. Nach erneutem Misserfolg, trotz Begleitung des Prozesses durch eine externe Agentur, sei die Erkenntnis nun, dass der Markt offenbar sehr begrenzt sei. Daran würde vermutlich auch nichts ändern, wenn die Stellenbeschreibung geändert und der Posten damit höher dotiert würde, mutmaßt Schulz.

„Für einen eigentlich gar nicht leistbar“

In Absprache mit Bürgermeister Kratzke übernimmt nun also Schulz – vorerst bis zum Abschluss der vierten Ausschreibungsrunde im Januar – die Leitung des Fachbereichs 3 und das in einer Zeit, da mit der Ortskernsanierung Ronnenberg, der Regiobusansiedlung, dem Gewerbegebiet Nordost und den Neubaugebieten in Ihme-Roloven und Weetzen gerade in diesem Teil der Verwaltung wichtige Projekte vorangetrieben werden müssen. In seiner langen Zeit im Empelder Rathaus habe er die Vorgänge und Projekte im Fachbereich 3 immer mit großem Interesse verfolgt – selbst wenn diese vorübergehend politisch eingeschlafen seien. Zudem sei er vor allem in den zurückliegenden beiden Jahren auch in die Entscheidungen mit einbezogen worden. Er kenne die Akteure und sei inhaltlich nun voll eingestiegen.

Die Bandbreite der Zuständigkeiten ist für Schulz in kommenden Wochen enorm. „Für einen ist das eigentlich gar nicht leistbar“, räumt er ein. Allerdings könne er sich bei seiner kommissarischen Leitung auf die Unterstützung durch die Teamleitungen, Sachbearbeiter und externen Fachberater verlassen. Hinzu komme, dass in dieser Konstellationen vielfach die Abstimmung zwischen den Fachbereichen nicht mehr notwendig sei. „Für eine kurze Zeit wird das gehen.“ Spätestens wenn im Frühjahr der Haushalt der Stadt dazu kommt, werde die Aufgabe zu umfassend, stellt er trotzdem fest.

Und auch eine andere Veränderung schließt der Kämmerer aus: Trotz seines langjährigen Interessen an den Themen des neuen Fachbereiches winkt Schulz auf die Frage, ob er selbst für einen Wechsel von den Finanzen zur Stadtplanung infrage käme, schnell lachend ab. Ein solcher Quasi-Neuanfang käme zum jetzigen Zeitpunkt seiner berufliche Karriere wohl zu spät, erklärt der 57-Jährige mit einem Augenzwinkern. Überdies sei fachlich für die Umsetzung der anstehenden Programme – wie beispielsweise dem Klimaschutzaktionsprogramm und dem Aktionsplan Natur und Landschaft – eine Leitung notwendig, die sich im Ingenieurswesen auskenne. Bereits bei der dritten Ausschreibungsrunde war die Stellenbeschreibung diesbezüglich verändert worden.

Von Uwe Kranz