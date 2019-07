Ronnenberg

Der Vorstand der Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ hat erstmals seit Beginn der Protestaktion direkten Kontakt mit dem Landesbergbauamt ( LBEG) aufgenommen. Es sei ein erster Fachaustausch mit Spitzenvertretern der Behörde gewesen, sagte BI-Sprecher Maik Hartje. Das Engagement seines Vereins richtet sich gegen die Pläne der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg, auf der Kalihalde im Ort Bauschutt in großen Mengen abzulagern.

Noch immer kein Antrag der Firma Menke

Das Treffen habe nicht auf greifbare Ergebnisse abgezielt, erklärte Wolfgang Zehler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung. Er beschrieb die Zusammenkunft, die auf Vermittlung von Bürgermeisterin Stephanie Harms zustande gekommen war, als „reinen Info-Austausch“. Dennoch gab es für die Teilnehmer aus Ronnenberg neue Erkenntnisse, vor allem über das Antragsverfahren an sich und den Status Quo in der Sache. So liege laut Zehler dem LBEG noch immer kein Antrag der Firma Menke vor. Die Behörde habe aber signalisiert, dass ein mögliches Genehmigungsverfahren mit „entsprechender Transparenz“ für die Öffentlichkeit geführt werde.

Für die Stadtverwaltung stelle sich zudem die Frage, „was das LBEG mit der Halde anzufangen gedenkt“, wenn das Menke-Projekt scheitern sollte, erklärte Zehler. Dazu müssten die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man mit der Halde umgehen könnte, diskutiert werden.

Am Montag kommt Minister Lies nach Ronnenberg

Fürs Erste vereinbarten das LBEG und die BI eine „Fortsetzung des konstruktiven Dialogs“, wie es Hartje bezeichnet. Ein weiteres Treffen könnte es nach den Sommerferien in Hannover geben. Ein Wiedersehen ist allerdings schon am Montag, 8. Juli, geplant. Dann wird der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies ( SPD) in Ronnenberg zu einem Arbeitsgespräch und einer Besichtigung der Halde erwartet. Begleitet wird er dabei von der SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt, Vertretern der SPD-Abteilung Ronnenberg und des LBEG sowie Harms und Zehler.

Der Vorsitzende der BI Marc Bierhance erhofft sich von diesem Treffen weitere Unterstützung für den Widerstand gegen den Deponiebetrieb auf dem Haldengelände. „Bisher haben wir in unseren vielen Gesprächen mit Politikern und Fachexperten im letzten halben Jahr nicht wirklich jemanden getroffen, der sich für das Menke-Projekt begeistern konnte, außer die Firma selbst“, sagte er.

Derweil hat die BI ihren Protest in den Stadtteilen Ronnenberg und Weetzen im Ortsbild deutlich sichtbar gemacht. 30 Kreuze – grau und rot mit der Aufschrift „Natur statt Deponie“ wurden an markanten Stellen aufgestellt. Das graue Brett soll dabei die graue Kalisalzhalde symbolisieren, das rote Brett das Durchkreuzen der Menke-Pläne.

Initiative fordert Klär- und Entsalzungsanlage

Die vielen Protestkreuze sollen deutlich machen, dass es unverändert einen sehr breiten Widerstand in Ronnenberg gegen eine Haldenabdeckung mit Bauschutt, die zusätzliche Schädigung der Umwelt und gegen eine Lärmbelästigung sowie eine Luftverschmutzung durch einen hohen Lkw-Verkehr, heißt es in einer Erklärung.

Die Aufschrift der Kreuze „Natur statt Deponie“ beantworte nach Meinung der BI auch die Frage nach möglichen Alternativen zum Menke-Projekt. Die Halde solle, „wie in den letzten rund 15 Jahren auch – einfach in Ruhe weiter auf ganz natürliche Weise abschmelzen“. Außerdem wird der Haldeneigentümer zum Bau einer Klär- und Entsalzungsanlage zur Reduzierung der Laugenwassereinleitung in die Fösse aufgefordert.

