Ronnenberg

Im Stadtgebiet von Ronnenberg verzögern sich alle geplanten Maßnahmen aus dem kommunalen Sanierungsprogramm für Schmutz- und Regenwasserkanäle um ein Jahr. „Wir haben noch erhebliche Arbeitsrückstände aus dem vergangenen Jahr und müssen deshalb die für 2022 vorgesehenen Sanierungsabschnitte zunächst einmal verschieben“, berichtet der städtische Fachbereichsleiter Frank Schulz.

Hintergrund der Verzögerungen sind einerseits volle Auftragsbücher möglicher Fachfirmen. „Weil der Bausektor völlig ausgebucht ist, mussten wir einige Ausschreibungen für die Maßnahmen aus dem Jahr 2021 wiederholen“, sagt Schulz. Das Aussetzen der ursprünglich für dieses Jahr geplanten Sanierungsbereiche ist demnach aber auch wegen verwaltungsinterner Personalprobleme notwendig. „Unsere Ingenieure begleiten ja die Planung und Ausführung der Bauarbeiten“, erläutert der Fachbereichsleiter den Zusammenhang.

Kostenaufschub: 1,35 Millionen Euro sind erst 2023 wieder fällig

Für die Stadt bedeutet die Verschiebung aber auch einen Kostenaufschub. Denn: Laut Schulz stehen im kommunalen Haushalt pro Jahr rund 1,35 Millionen Euro für Maßnahmen im Sanierungsprogramm für die Schmutz- und Regenwasserkanäle zur Verfügung. „Für die noch nicht abgeschlossenen Abschnitte haben wir aber noch Reste der entsprechenden Haushaltsmittel aus dem vergangenen Jahr“, sagt der Fachbereichsleiter. Die nun für 2022 normalerweise erneut fälligen 1,35 Millionen Euro sollen deshalb aus dem neuen Haushalt gestrichen und erst für 2024 wieder aufgenommen werden. Für Schulz ist das aber keine Ersparnis: „Wir machen die notwendigen Schulden einfach nur etwas später“, sagt er mit Blick auf die finanzielle Situation der Kommune.

Das von der Verschiebung betroffene Kanalsanierungsprogramm wurde bereits im Jahr 2011 aufgelegt. Seitdem seien zunächst einmal im gesamten Stadtgebiet zwei Schadensklassen abgearbeitet worden, sagt der Fachbereichsleiter. „Saniert wurden alle Kanäle, die punktuell kurz vor einem Zusammenbruch standen sowie die Kanäle mit einem großen Sanierungsbedarf“, sagt Schulz. Im Jahr 2019 sei das Programm für vier Jahre fortgeschrieben worden.

Inzwischen werden laut dem Fachbereichsleiter bereits die turnusmäßigen Erneuerungen erledigt. „Die zu sanierenden Betonkanäle werden vorwiegend von innen mit Kunststoffmattenkanälen ausgekleidet, die ohne offene Bauweise eingezogen werden“, beschreibt Schulz das Verfahren.

Laufende Sanierung in Empelde dauert noch bis April

Fortgesetzt werden diese Inliner-Arbeiten zurzeit am Ortsausgang von Ronnenberg in Richtung Empelde: Betroffen sind rund 220 Meter Kanal an der Em­pelder Straße. Zudem wird der sogenannte Transportsammler zwischen Ronnenberg und Em­pelde auf einer Länge von 810 Metern saniert. Die Gesamtkosten betragen etwa 384.000 Euro.

Wie Thorsten Arndt vom Team Technische Infrastruktur berichtet, soll diese Maßnahme zwar bereits Ende April abgeschlossen sein. Dass das weitere Sanierungsprogramm aber dann trotzdem erst 2023 – unter anderem in Weetzen und Empelde – fortgesetzt wird, hat noch einen Grund: „Für Bereiche in Empelde ist als Vorarbeit noch eine neue Kanalbefahrung und Zustandsbewertung erforderlich“, sagt Arndt. Trotzdem sei es möglich, die für 2022 eingeplanten 1,35 Millionen Euro aus dem Haushalt um ein Jahr zu verschieben. Die Vorbereitungsmaßnahmen werden laut Arndt über einen anderen Haushaltsposten finanziert.

Von Ingo Rodriguez