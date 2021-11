Linderte

Die Wahl des neuen Ortsbürgermeisters in Linderte verlief kurz und unaufgeregt: Der bisherige Amtsinhaber Karsten Erbelding von der Bürgergemeinschaft Linderte (BGL) erhielt alle fünf mögliche Stimmen. Alexander Kuss (SPD) wurde mit dem selben Ergebnis zu seinem Stellvertreter bestimmt. Er folgt auf Heike Rattay, die nicht mehr für den Ortsrat kandidiert hatte.

Nach rund 30 Jahren seien im Linderter Ortsrat nun keine Frauen mehr vertreten, bedauerte Erbelding bei der Verabschiedung seiner bisherigen Stellvertreterin. „Schade, dass du nicht mehr weitermachst“, sagte der Ortsbürgermeister. Auch Jörg Breves (SPD) gehört dem Ortsrat nicht mehr an, den jetzt Johannes Baumgarte (BGL) und Mathias Pfaus (Grüne) vervollständigen. Weiterhin dabei ist auch Uwe Kröger (BGL).

Ortsrat dreht sich bei der Verkehrssicherheit im Kreis

Bei der Feststellung der Fraktionen für neue Wahlperiode die meinte Erbelding, dass eigentlich alle Ortsratsmitglieder einer Fraktion angehören würden. „Wir ziehen doch alle am selben Strang.“ Die Probleme, die der Ortsrat zu bearbeiten hat, betreffen überwiegend den Straßenverkehr im Ort. Die Anschaffung von Geschwindigkeitsmesstafeln sei inzwischen eingeleitet, erklärte Erbelding.

Kein Fortschritt sei indes bei den anderen Punkten zum Thema Raser und Verkehrssicherheit im Ort zu verzeichnen. „Wir drehen uns irgendwie im Kreis“, stellte Erbelding fest. Zum Sachstand der einzelnen Anträge fand Frank Schulz als betreuender Beamter der Verwaltung für Linderte in der Folge klare Worte. Schon eine Veranstaltung der Initiative „Lebenswertes Linderte“ im Oktober habe bezüglich der schnellen Umsetzung vieler Ideen „Optimismus herausgenommen“, nachdem klar wurde, dass Projekte wie eine Radstrecke nach Hiddestorf bis zu zehn Jahre in Anspruch nehmen würden.

Derzeit keine Hoffnungen auf Tempo 30

Auch den Ausbau eines Feldweges nach Ihme-Roloven sieht der stellvertretende Rathauschef kritisch. Ohne dezidierte Absprachen mit der Landwirtschaft könne man die 50.000 Euro für die Sanierung der „Rübenautobahn“ auch gleich „in den Gulli kippen“. Der Gefahr bestehe, dass große Maschinen den Weg gleich wieder kaputtfahren.

Bei andere verbindlichen Absprachen, wie einer Gegenverkehrsregelung an der Engstelle der Holtenser Straße an der Kapelle will die Stadt hingegen „auf den Punkt kommen“. Dort fehlt weiterhin eine entsprechende Beschilderung. Einen Ortstermin zum möglichen Versatz des Ortsschildes im weiteren Verlauf der Holtenser Straße soll es überdies am 15. Dezember geben, wie Pfaus berichtete.

Beim ewigen Thema Tempo 30 auf der Holtenser Straße und dem Lindenbrink wollte Schulz „keine Hoffnung machen“. Zum Innovationsprojekt der Region Hannover, zu dem beide Straßen gemeldet seien und das vom Land gestoppt worden war, gebe es von dort noch immer keine abschließende Entscheidung. Das Rathaus behalte das Thema aber im Auge und sobald sich eine Möglichkeit für ein Tempolimit ergebe, wolle man „den Fuß in die Tür kriegen“, versprach Schulz.

Von Uwe Kranz