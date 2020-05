Ronnenberg

Das Warten hat auch für die katholischen Christen in Ronnenberg ein Ende: Nach rund zwei Monaten Pause darf die Gemeinde ab dem Wochenende 16./17. Mai wieder Gottesdienste in der Kirche feiern. Allerdings müssen sie wegen der Corona-Pandemie weiterhin zahlreiche Einschränkungen hinnehmen.

Der Pastoralrat hat sich bei der Wiederaufnahme von Gottesdiensten an der Handreichung des Bistums Hildesheim orientiert. „Wir beginnen behutsam mit Wort-Gottes-Feiern, bei denen das Risiko einer Ansteckung geringer ist. Später folgen dann auch Heilige Messen“, heißt es im Kirchenbrief der Gemeinde.

Zahl der Teilnehmer ist in allen drei Kirchen begrenzt

Die Auflagen für die öffentlichen Gottesdienste sind nicht leicht zu bewältigen und erfordern einen hohen organisatorischen Aufwand. Die Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten, die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt, auf Gemeindegesang soll insgesamt verzichtet werden. Die maximale Gottesdiensttbesucher in der St.-Thomas Morus-Kirche liegt bei 31, in Empelde sind es 29 und in Wettbergen 40.

Wer an einem Gottesdienst an Sonn- oder Festtagen teilnehmen möchte, muss sich unbedingt vorher anmelden, idealerweise über das Internet mit den Adressen https://cutt.ly/gottesdienstethomasmorus für Ronnenberg und https://cutt.ly/gottesdienstejohanneskirche für Empelde. Es wird automatisch eine Bestätigung per E-Mail versendet. Unter der Telefonnummer (0511) 30 93 41 56 können ebenfalls Plätze reserviert werden.

Es gelten zahlreiche Vorgaben. So wird unter anderem um ein Erscheinen 15 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes gebeten. Außerdem muss während des Gottesdienstes ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Gottesdienste weiterhin im Livestream

Weiterhin ist es möglich, über die Internetseite https://meet.jit.si/ oder die App Jitsi Meet in einer Videokonferenz an den Gottesdiensten teilzunehmen, die in der Pfarrkirche Sankt Maximilian Kolbe um 10:30 Uhr stattfinden. Der Konferenzname lautet: gottesdienstpbhsw.

Zu Gottesdiensten und Andachten an Werktagen ist in der Regel keine vorherige Anmeldung erforderlich. Alle Teilnehmenden werden aber gebeten, einen Zettel mit Namen und Telefonnummer (lesbar) mitzubringen und ihn vor Betreten der Kirche in eine dafür vorgesehene Box einzuwerfen. Die Kirchen sind außer zu den Gottesdiensten zu unterschiedlichen Zeiten für das persönliche Gebet geöffnet.

Anmeldungen zu Gottesdiensten am Wochenende

Für diese Gottesdienste müssen sich Besucher bis Pfingsten anmelden:

Sonnabend, 16. Mai, 21 Uhr: Wortgottesfeier (Lichtfeier), St. Maximilian Kolbe, Mühlenberg

Sonntag, 17. Mai, 10.30 Uhr: Wortgottesfeier, St. Maximilian Kolbe

Christi Himmelfahrt, Donnerstag: 21. Mai. 10 Uhr, Wortgottesfeier, St. Maximilian Kolbe

Sonntag, 24. Mai, 10.30 Uhr: Hl. Messe, St. Max. Kolbe. 19 Uhr: Wortgottesfeier, St. Maximilian Kolbe

Pfingstsonntag, 31. Mai, 9 Uhr: Hl. Messe, Johanneskirche Empelde. 10.30 Uhr: Hl. Messe, St. Maximilian Kolbe. 19 Uhr: Wortgottesfeier, St. Maximilian Kolbe

Pfingstmontag, 1. Juni, 10.30 Uhr: Hl. Messe, St. Thomas Morus Ronnenberg

