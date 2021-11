Ronnenberg

Die Straßenreinigung ist in Ronnenberg ein sensibles Thema. Lange wurde im Rat der Stadt im Jahr 2018 diskutiert, ob diese Aufgabe nach einem irreparablen Defekt der städtischen Kehrmaschine an eine Fremdfirma vergeben wird oder eine neue Kehrmaschine angeschafft werden soll. Letztlich entschied sich die Politik mehrheitlich für eine Neuanschaffung. Doch die Maschine ist aktuell nach einem kleinen Unfall wieder nicht einsatzbereit ist. Doch anders als in der Vergangenheit kann sich der Bauhof nicht mit einem Leihgerät behelfen. Die Straßenreinigung ruht deshalb seit eineinhalb Wochen.

Eine banale Kollision mit einem Bordstein hat die städtische Kehrmaschine Anfang vergangener Woche außer Gefecht gesetzt, erklärt Frank Schulz, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, während eines Besuches auf dem Bauhof. Eigentlich wäre das kein Problem, das zu einer Unterbrechung des Straßenreinigung führen würde. Für die Zeit, die zur Bestellung der Ersatzteile und der Reparatur benötigt wird, würde die Stadt ein Leihgerät einsetzen. In Zeiten des weltweiten Chipmangels ist das anders, weiß Bauhofleiter Martin Borchers: „Die Branche ist wie leer gefegt. Deshalb gibt es im Moment auch keine Leihgeräte.“

Rückstand muss zunächst aufgeholt werden

Auch wenn die Kehrmaschine planmäßig am Donnerstag aus der Werkstatt zurückkommt, muss in der Folge zunächst der Rückstand bei der Straßenreinigung aufgeholt werden. „Die Leute zahlen Gebühren und wollen natürlich auch, dass die Straße vor ihre Tür gereinigt wird“, sagt Borchers’ Stellvertreter Dirk Vetter und hofft auf Verständnis für die aktuell ungewöhnlichen Rahmenbedingungen.

Lesen Sie auch: Verwaltung richtet wechselseitiges Halteverbot ein

Die Stadt sucht auch nach Lösungen für zugeparkte Straßen, auf denen die Kehrmaschine den Bordstein nicht oder nur punktuell erreichen kann. An einigen neuralgischen Punkten sollen temporäre Halteverbote eingerichtet werden. Aus Kostengründen kann er sich das jedoch nicht für alle betroffenen Abschnitte vorstellen. Es sei auch schwierig, für so viele Straßen genau genug vorauszusagen, wann die Kehrmaschine zu Einsatz kommt. Die Zeitspanne für ein Halteverbot wäre dann kaum festzulegen.

Von Uwe Kranz