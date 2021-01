Empelde

Ist noch alles da? Sattel? Beleuchtung? Ist auch nichts beschädigt? Es sind immer dieselben Fragen, die sich Pendler stellen, wenn sie an den Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs zu ihren Fahrrädern zurückkehren. Die Stadt Ronnenberg versucht nicht zuletzt deshalb, mit Initiativen in mehreren Ortsteilen die Fahrradnutzung zu fördern. Dazu gehört auch das Angebot von abschließbaren Boxen, in denen Fahrräder sicher vor Diebstahl und Zerstörung abgestellt werden können. Oftmals scheitern die Anstrengungen für Bike-and-ride-Angebote aber in den Verhandlungen mit den Verkehrsbetrieben.

So bietet sich beispielsweise an der Stadtbahn-Endhaltestelle in Empelde noch keine Möglichkeit, die Zweiräder einzuschließen. Anfragen bei der Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover (Infra) seien gescheitert, sagt Andrea Unterricker, Leiterin des Teams Ökologie bei der Stadt Ronnenberg. „Es gibt dort einfach zu wenig Platz“, erklärt sie.

Radboxen stehen am S-Bahn-Haltepunkt zur Verfügung

Dabei sei der Bedarf durchaus gegeben, sagt Carsten Ahrens. Als Stadtbahnfahrer stellt er regelmäßig sein Fahrrad an der Schleife in Empelde ab. Dabei seien ihm bereits mehrmals Teile der Ausstattung gestohlen worden, beklagt er. „Eine neue Beleuchtung kostet inzwischen schnell mal 40 Euro“, sagt er verärgert. Er wünscht sich mehr Aufmerksamkeit von Passanten, die stärker darauf achten sollten, was am Fahrradständer vor sich geht. Anfragen bei der Polizei hätten dagegen ergeben, dass keine Häufung von Diebstählen an der Endhaltestelle bekannt sei. Abhilfe könnten aber auch abschließbare Abstellmöglichkeiten für die Zweiräder bieten.

Einige Hundert Meter entfernt, hinter dem Rewe-Markt an der Berliner Straße, hält die Stadt Ronnenberg selbst zehn Einzelradboxen zur Vermietung vor. In direkter Nachbarschaft zum S-Bahn-Haltepunkt Empelde würden diese auch gut genutzt, erklärt Unterricker, selbst wenn derzeit mehrere leer stünden. Interessenten, die eine solche Box nutzen wollen, können sich bei Unterricker im Rathaus unter Telefon (05 11) 4 60 03 51 melden.

Am S-Bahn-Haltepunkt in Empelde unterhält die Stadt Ronnenberg zehn abschließbare Radboxen.

Bike and ride an der Haltestelle Hermann-Ehlers-Allee?

Die städtische Teamleiterin kann sich aber vorstellen, dass auch in Bezug auf die Stadtbahn demnächst eine Verbesserung eintreten könnte. Eine Haltestelle vom Endpunkt entfernt an der Hermann-Ehlers-Allee plant die Infra nämlich gerade einen neuen Park-and-ride-Platz. Unterricker will nun eine neue Anfrage starten, ob dort möglicherweise auch Einrichtungen für Bike and ride vorgesehen werden könnten. Dass auch am Endpunkt Radboxen auf bisherigen Autostellplätzen eingerichtet werden könnten, wenn an der Hermann-Ehlers-Allee weitere Parkplätze das dortige Angebot für Pkw erweitern, hält Unterricker dagegen eher für unwahrscheinlich.

Ähnlich zäh gestalteten sich die Verhandlungen bezüglich der Bike-and-ride-Einrichtungen mit der Deutschen Bahn, berichtet Unterricker und bezeichnete Gespräche mit dem Unternehmen für den Bahnhof in Weetzen als „Never ending story“ – eine unendliche Geschichte. Bei der Suche nach einem Standort sei die Frage der Stromversorgung und des Verlauf von diversen Leitungen, die nicht gestört werden dürfen, noch nicht entscheidend vorangekommen. Doch auch hier gibt es mittelfristig neue Hoffnung: Gerade hat die Region die Absicht verkündet, die Park-and-ride-Anlage am Bahnhof ausbauen zu wollen. „Ich gehe davon aus, dass sie dann auch für Fahrräder etwas machen“, sagt Unterricker hoffnungsvoll.

