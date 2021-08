Empelde

Große Erleichterung bei der Stadt Ronnenberg und der Region Hannover: Unter der Kindertagesstätte (Kita) Am Ententeich in Empelde liegt kein Bombenblindgänger. Der Verdacht auf eine mögliche Weltkriegsbombe im Erdreich unter dem Flur der Einrichtung hat sich nicht bestätigt. Das haben Vertreter der Stadtverwaltung und der Region bekannt gegeben. Experten eines Kampfmittelräumdienstes haben demnach ihre mehrwöchigen Sondierungsarbeiten im Gebäude der Region abgeschlossen und Entwarnung gegeben.

„Wenn die Reparaturen am durchlöcherten Boden abgeschlossen sind, können die Kinder und ihre Erzieherinnen auch wieder in ihre Einrichtung zurückkehren“, sagte der städtische Fachbereichsleiter, Kai Roegglen, am Donnerstag bei einer Besichtigung der Empelder Kita. Auch Nele-Sofie Habermann aus dem Team Kinderbetreuung der Stadtverwaltung hatte gute Nachrichten: „Voraussichtlich können die 53 Kinder und das Kita-Personal schon Mitte September wieder an ihren Standort zurückkommen“, so Habermann.

Bereits im Oktober 2020 war bei einer routinemäßigen Auswertung von Luftbildern unter dem Gebäude des Kindergartens ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden. Weil von dem Verdachtspunkt im Erdreich jedoch keine unmittelbare Gefahr ausging, wurden die Sondierungen im Erdreich in die Sommerferien 2021 verlegt. Während der Bohrungen konnte der Gebäudekomplex nicht in seiner üblichen Form genutzt werden. Deshalb ist der Kita-Betreuungsbetrieb bis zum Abschluss der Reparaturen auch weiterhin in freien Räumen der nahe gelegenen Groß-Kita Seegrasweg in Empelde untergebracht.

Die Sondierungslöcher sind wieder verschlossen. Quelle: Ingo Rodriguez

Sondierungsbohrungen: Fußboden ist erheblich beschädigt

Fachbereichsleiter Roegglen begutachtete jetzt gemeinsam mit Stefan Heinze aus dem Bereich Bauunterhaltung der Region Hannover die bei den Sondierungsbohrungen entstandenen Schäden. Im gemeinsamen Gebäude der Selma-Lagerlöf-Förderschule und des Kindergartens wurden laut Regionsmitarbeiter Heinze auf einer Gesamtfläche von rund 60 Quadratmetern insgesamt 39 Sondierungsbohrungen mit einer Tiefe von jeweils 6,50 Metern gebohrt. Die Löcher im Bereich des Kita-Flures sowie im Boden der Küche, eines Büros und eines Bewegungsraumes wurden inzwischen bereits wieder verfüllt. „Auch ein Loch in der Bodenplatte des Fundaments wurde von einem Maurer wieder verschlossen“, sagte Heinze.

Der für die Regionsliegenschaft in Empelde zuständige Mitarbeiter war in den vergangenen Wochen regelmäßig in der Kita, um bei gemeinsamen Baubesprechungen mit den Kampfmittelexperten und beauftragten Firmen des Vorgehen abzustimmen. „Die Fundamentplatte muss noch aushärten, dann wird ein neuer Boden verlegt. Zum Abschluss steht noch eine Bauendreinigung an“, sagte Heinze.

Region und Stadt waren nicht nur wegen des gemeinsam genutzten Gebäudes an der Straße Am Wischacker an der Bombensuche beteiligt. Wegen des Verdachts auf den Blindgänger habe die Stadt auch als zuständige Behörde für Gefahrenabwehr den Auftrag zur Sondierung erteilt, so Hinze. Die Region sei als Besitzer auch zur Übernahme der Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro verpflichtet.

Bei der Sondierung hatten die Kampfmittelexperten rund um den Verdachtspunkt im Abstand von 1,20 Metern die Löcher mit einem Durchmesser von rund 15 Zentimetern gebohrt. „Dann wurden mit Magnetfeldsonden mögliche Abweichungen vom Erdmagnetfeld überprüft, die ein Metallgegenstand verursachen würde“, sagte Heinze.

Statiker beanstanden Sondierungsraster

Dass die Suche ergebnislos verlief, ist für alle Beteiligten eine große Erleichterung. Vermutlich wäre das Gebäude nicht zu retten gewesen, wenn sich der Verdacht auf einen Bombenblindgänger erhärtet hätte. Denn: Den Punkt im Erdreich hätten die Kampfmittelexperten dann für eine visuelle Überprüfung vorsichtig freigelegt. Laut Heinze hatten aber Statiker schon allein beim Raster der Sondierungsbohrungen Einwände. Um die Standsicherheit des Gebäudes nicht zu gefährden, mussten die Bohrungen demnach von einigen neuralgischen Punkten weg verlegt werden. Beim großräumigen Freilegen eines Gegenstandes tief im Erdreich hätten Statiker sicher noch größere Einwände gehabt, sagte Heinze.

