Ronnenberg

In Ronnenberg gibt es bezüglich der Luftreinigungsanlagen keinen Grund zur Sorge – das hat der zuständige Fachbereichsleiter im Ronnenberger Rathaus, Frank Roegglen, bestätigt. Die Geräte, die in Schulen zum Einsatz kommen, reinigen die Luft mithilfe von Filtern, die die Bestandteile der Luft nicht chemisch verändern.

Hintergrund: Das dort zuständige Gesundheitsamt des Landkreises Schaumburg hatte kurz vor den Feiertagen der Samtgemeinde Rodenberg empfohlen, Luftreiniger einer bestimmten Funktionsweise nicht mehr in den Schulen zu betreiben, um Gesundheitsgefahren für die Schüler zu vermeiden. Dabei handelt es sich allerdings um Geräte bei denen das sogenannte Ionisierungsprinzip genutzt wird. Bei diesem Prozess könne es zur Freisetzung von gesundheitsschädlichen Radikalen der chemischen Verbindung Ozon kommen, hieß es als Erläuterung.

Die in den Herbstferien in den Ronnenberger Schulen installierten Geräte wenden dieses Prinzip allerdings durchweg nicht an, stellte Roegglen fest. Die darauf beruhenden Befürchtungen, dass es zu Gesundheitsgefährdungen der Kinder kommen könnte, hätten deshalb in Ronnenberg keine Grundlage.

Von Uwe Kranz