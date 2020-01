Die Mitarbeiter optimieren Abläufe und trennen unterschiedliche Kundenströme. Daraus sollen sich auch kürzere Wartezeiten ergeben. Zum Umbau bleibt die Servicestelle am Donnerstag geschlossen.

KfZ-Zulassungsstelle in Empelde weitet die Servicezeiten aus

