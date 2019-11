Ronnenberg

Die Adventsstimmung ist jetzt auch in der Geschäftsstelle der Volksbank Am Weingarten angekommen. 21 Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte Ronnenberg 1 „Regenbogen“ haben ihren selbst gebastelten Weihnachtsschmuck an den Tannenbaum gehängt.

Mit ihren Erzieherinnen Regina Reimann, Carina Nowak und Matthias Notzke haben die Kinder in den vergangenen zwei Wochen emsig glitzernde Sterne, goldene Kugeln, bunte Girlanden und kleine Weihnachtsbäume aus Pappe gebastelt. Auch Volksbankmitarbeiterin Frauke Heinrich packte nach der Begrüßung eifrig mit an. Schließlich kamen die Drei- bis Sechsjährigen nicht allein an die Spitze des Tannenbaumes. Zum Schluss bewunderten alle noch einmal ihr gemeinsames Werk und stimmten das Weihnachtslied „O Tannenbaum“ an.

Überraschungen als Dankeschön

Als Dankeschön gab es für die Kinder nicht nur eine süße Überraschung, sondern auch Pixie-Bücher, Blinklichter und Ausmalkalender. Und wie in jedem Jahr immer gab es einen kleinen Obolus als kleine Aufwandsentschädigung für die Materialkosten.

Nun freuen sich alle schon auf das Weihnachtsfest. Die Wunschzettel seien „längst" geschrieben. „Ich wünsche mir eine Puppe“, verrät Luzie (4). Moritz und Felix hoffen, dass es bald schneit. „Dann können wir nämlich mit dem Schlitten den Berg beim Kindergarten hinuntersausen.“ Auch die Frage, woher der Weihnachtsmann komme, wurde einheitlich beantwortet. „Natürlich kommt er durch den Kamin“, riefen die Kinder.

Von Heidi Rabenhorst