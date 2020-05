Ronnenberg

Wie in den vergangenen Jahren hat die integrative Kita Lummerland zuvor angezüchtete Tomatenpflanzen an die Eltern weitergegeben. Damit diese gegen eine Spende für die Kita in den Besitz der jungen Pflanzen gelangen konnten, brauchte es diesmal ein bisschen Nachhilfe von Hannelore Plaumann von der Ortsgruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND).

Jahrelang hatte sie die vermehrten Tomatenpflanzen mit den Kindern angebaut, ehe Sozialpädagoge Thomas Ottens-Schmitz in diesem Jahr selbst diese Aufgabe übernahm. Drei Sorten säten die Mädchen und Jungen im März aus – dann kam das Coronavirus. Ottens-Schmitz ging ins Homeoffice, und die Tomaten traten naturgemäß etwas in den Hintergrund. Als sie jetzt zur weiteren Kultur an die Eltern weitergegeben werden sollten, waren die Pflanzen noch etwas zu klein. Die Absage der Aktion drohte.

Allerdings hatte Plaumann vorsorglich weitere Tomatenpflanzen vermehrt und gepflanzt. Diese Pflanzen konnten die Eltern nun in Empfang nehmen. Die Kita-Kinder profitieren von diesen Umständen doppelt. Einerseits dürfen sie sich über die Spenden der Eltern freuen. Andererseits können sie sich der zu kleinen Lummerland-Tomaten annehmen. Erzieherin Bärbel Kolaska hat dazu eigens mit interessierten Kindern eine Tomatengruppe ins Leben gerufen, die sich mit der Pflege der Pflanzen befasst. „So werden in diesem Jahr zum ersten Mal selbst gezogene Tomaten den Frühstückstisch im Lummerland bereichern“, sagte Plaumann erfreut.

Von Uwe Kranz