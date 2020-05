Bereits im vergangenen Jahr durften die Anwohnerkinder am Tulpenweg mitbestimmen, wie ihr Spielplatz gestaltet werden soll. Dieses Vorgehen will die Verwaltung für die Grünfläche Am Goldfeld beibehalten. Wegen der Corona-Krise wird nun schon mit Vorarbeiten begonnen, dann dürfen die späteren Nutzer wählen.