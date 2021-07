Ronnenberg

Drei Tage lang haben die Kinder der Kindertagesstätte Inkitaro einen besonderen Ausflug in die Natur unternommen. Der Verein Heuhüpfer hatte zu der Umweltbildungsaktion in Kitas unter dem Titel „Wald tut gut“ eingeladen. Und so sind die Mädchen und Jungen mit den Umweltpädagogen des Vereins zu einem erlebnisreichen Projekt in den Ronnenberger Wald gestartet. Dort wurden nicht nur Eichhörnchenplätze und ein Waldsofa gebaut, sondern auch ein Regenbogen aus Naturmaterialien gelegt und ausgiebig im Wald gefrühstückt.

Wald als Wohlfühlort erleben

Drei Stunden pro Tag waren die Kinder trotz regnerischen Wetters im Wald unterwegs. Ziel des Projekts ist es, dass Kinder die Natur kennenlernen und mehr über die Vielfalt und Bedeutung der Bäume und Tiere sowie deren Bedeutung für den Menschen und das Klima erfahren. Dabei sollen die Kinder den Wald auch als Wohlfühlort erleben. Mit Erfolg: Nicht nur die Mädchen und Jungen von Inkitaro, sondern auch die Erzieherinnen und Erzieher zeigten sich begeistert und nahmen viele Ideen mit, die bei künftigen Ausflügen in den Wald umgesetzt werden können.

Mit dem Thema Wald und Umwelt wird ein neuer Schwerpunkt des Klimaschutzaktionsprogrammes der Stadt Ronnenberg umgesetzt. Die Kinder sollen durch das Projekt erfahren, wie wichtig die Bäume und der Wald für den Schutz des Klimas durch die Bindung von CO2 , durch Sauerstoffproduktion, Staubbindung und Kühlungseffekte sowie den Erhalt der Biodiversität sind. Gefördert wird „Wald tut gut“ vom Projekt proKlima des Enercity Fonds, in dem die Stadt Ronnenberg seit 1999 Mitglied ist.

Von Sarah Istrefaj