Weetzen

Kein gemeinsames Laternegehen, kein lebendiger Adventskalender, derzeit eingeschränkter Kontakt zu Familie und Freunden: In Zeiten von Corona-Teil-Lockdowns bieten sich vermeintlich triste Aussichten auf das anstehende Advents- und Weihnachtsfest. Das wollen Aileen Bensch und Jenny Mollin von der Weetzer Kinderkirche ändern. Zur Adventszeit wollen sie alle Bäume entlang der Hauptstraße mit leuchtenden bunten Laternen schmücken – helfen sollen dabei alle Kinder des Ortes. Als Sponsoren für diese Aktion haben sie die SPD des Stadtteils gefunden.

Für die Aktion werden an der Versöhnungskirche mit Deckeln verschließbare Gläser bereitgestellt, die sich Kinder dort abholen können. Zu Hause sollen diese dann kreativ gestaltet und anschließend zurückgebracht werden. Als Dankeschön erhalten die Teilnehmer eine kleine Belohnung. Vor dem ersten Advent sollen die Laternen dann an den Bäumen entlang der Hauptstraße aufgehängt werden. Der Clou: Sie sind mit elektrischen Teelichtern versehen, die sich abends für einige Stunden einschalten.

Signal aus dem Ort: „Wir halten zusammen“

„Da wir in diesem Jahr weder unseren traditionellen Laternenumzug noch den Adventskalender durchführen können, möchten wir auf diese Weise etwas für unseren Ort tun“, erklärt der SPD-Vorsitzender Rüdiger Wilke. „Wir haben uns bereits 130 Gläser sowie die elektrischen Teelichter liefern lassen“, sagt er. Ortsbürgermeister Thomas Bensch ( SPD), der bereits im Frühjahr die Ostereieraktion an den Bäumen mit ins Leben gerufen hatte, verrät den vereinenden Gedanken hinter dem Ganzen: „Die bunten und leuchtenden Laternen sollen dort hängen, wo sie jeder sehen kann. Das Signal soll sein: Wir halten zusammen.“ Wichtig sei dabei aber auch, dass sich alle an die Vorgaben zum Schutz vor dem Coronavirus hielten, betonen Bensch und Mollin. Daher bitten sie alle Weetzer Familien, auf die nötigen Abstände zu achten.

Am Sonnabend, 14. November, können die Kinder die Gläser von 15 bis 17 Uhr an der Versöhnungskirche an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße abholen. Jedes Kind darf ein Glas mitnehmen. Zu Hause sollen die Gläser bemalt oder beklebt und anschließend mittels Haarspray konserviert werden. Eine Woche später, am 21. November, können die Kinder ihre kreativ gestalteten Laternen von 10 bis 12 Uhr wieder abgeben. Es steht ein kleines Dankeschön bereit.

Bis zum ersten Advent wollen sich die beiden Organisatorinnen der Kinderkirche gemeinsam mit der SPD um das Schmücken der Bäume kümmern. Anschließend könnten sich in der Advents- und Weihnachtszeit alle Weetzer beim Spaziergang an der farbenfrohen und leuchtenden Hauptstraße erfreuen, hoffen die Organisatoren. Sie fordern die Weetzer auf: „Zeigt allen, in welch tollem Ort wir leben.“

Von Uwe Kranz