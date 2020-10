Empelde

Während einer Zirkusvorstellung machen Kinder gemeinhin große Augen. Aber wie ist es, selbst einmal Artist, Zauberer oder Clown in der Manege zu sein und den Applaus des Publikums zu bekommen? Das konnten Jungen und Mädchen in der vergangenen Woche im Familienzentrum in Empelde erleben. „Besonders zum Ende hin wurden die Kinder richtig ehrgeizig, um eine tolle Zirkusshow auf die Beine zu stellen. Diese bildete am Freitag den Abschluss, der das vornehmlich aus Eltern bestehende Publikum begeisterte.

Jonglieren können die Mädchen auch mit Flowersticks. Quelle: privat

Am Anfang der Zirkuswoche hatten die insgesamt 16 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren zunächst einmal die Möglichkeit, in die verschiedenen Gruppen reinzuschnuppern. Die Gruppenleitungen boten an, den Mädchen und Jungen akrobatisches Können und lustiges Verhalten beizubringen. Manuel Rohman von CircO aus Hannover bildete kleine Jongleure an Bällen, Diabolos, Pois und Flowersticks aus. Den Zauberernachwuchs schulte Leila Semaan, mit den Clowns übte Katja Krause.

Pippnella, Schocklade und Kugelrund sorgen für die Lacher

Jedes Kind suchte sich einen Clownsnamen wie Pippnella, Schocklade oder Kugelrund aus. In kurzen Auftritten zeigten sie, wie die Welt durch Clownsaugen aussieht: sich zur Begrüßung die Hände zu schütteln, ist gar nicht so leicht, Fliegenklatschen klingen am besten auf dem Po und Brathähnchen teilt man am besten gleich, bevor sie einem weggegessen werden. Die Eltern im Publikum hatten dabei viel zu lachen. Die dritte Gruppe bildeten die Zirkusdirektoren. Sie führten durch den Abend und traten auch in einer Drachennummer und als Zauberer auf. Die Stimmung beim Ferienprojekt war – trotz der coronabedingten Regeln und Einschränkungen – ausgelassen und fröhlich.

Für den verdienten Applaus bedanken sich die Kinder nach der Show. Quelle: privat

„Leider können wir, wegen der Corona-Einschränkungen, die Zirkusvorstellung nicht für ein breiteres Publikum öffentlich machen, und von jedem Kind kann auch nur ein Elternteil dabei sein", erklärte Semaan. Trotzdem seien die Verantwortlichen des Familienzentrums der Johannesgemeinde froh, dass dieses Ferienangebot für die Kinder – wenn auch mit Mundschutz und Abstand – stattfinden konnte.

Gefördert wurde die für die Kinder kostenfreie Ferienwoche aus Projektmitteln der Landeskirche Hannover – zur Freude aller Beteiligten: Die begeisterten Eltern freuten sich über die tollen Vorführungen ihrer Kinder und diese wiederum über die interessanten Erlebnisse und den Spaß in den Übungsstunden.

Von Uwe Kranz