Knallgrüne Briefkästen sind jetzt an zwei evangelischen Kirchen zu finden: In Ronnenberg hängt ein Exemplar an der Michaeliskirche, in Empelde ist ein weiteres an der Johanneskirche angebracht. Die Aktion Grüner Briefkasten ist eine ökumenische Zusammenarbeit der Kirchengemeinden in der Stadt Ronnenberg. Sie wollen damit neue Kommunikationswege für Menschen anbieten, die sich einsam fühlen – ein Gefühl, das sich in der Corona-Pandemie vielerorts noch verstärkt hat.

Beteiligt sind nicht nur die evangelischen Kirchengemeinden in Empelde und Ronnenberg, auch die katholische Pfarrgemeinde St. Maximilian Kolbe macht mit. Die Briefkastenaktion wurde initiiert von Pfarrer Johannes Lim, den Pastorinnen Marion Klies und Martyna Pieczka sowie Pastor Thomas Mayer.

Kästen sind nicht für normale Post gedacht

Die Briefkästen hängen neben den bereits vorhandenen Schaukästen vor den Kirchtürmen – sie sind nicht für normale Post gedacht. Vielmehr sollen Ronnenberger dort Briefumschläge einwerfen, in denen eine aufmunternde Geschichte, ein selbst gemaltes Bild, ein schönes Gedicht, ein mutmachender Spruch oder ein selbst geschriebener Brief stecken. Diese Briefe leiten die Gemeinden dann an Personen weiter, die allein leben, wenig Kontakt haben und vielleicht unter Einsamkeit leiden.

Gerade in Zeiten von Corona freuten sich vereinsamte Menschen über einen unverhofften netten Brief, einen hoffnungsvollen Text oder ein kreatives Bild, erklären die beteiligten Gemeinden. „Wer also Lust hat, einem einsamen Menschen eine Freude zu machen, kann seiner Fantasie freien Lauf lassen und das Ergebnis in einen der grünen Briefkästen einwerfen“, heißt es in einer Mitteilung. Wer mag, könne auch seinen Namen und seine Adresse angeben, Voraussetzung für eine Teilnahme sei dies aber nicht.

Etwas komplizierter wird es, wenn man auf einen Menschen hinweisen möchte, der als Empfänger infrage kommt. Wer jemanden kennt, der wegen der Corona-Einschränkungen kaum Kontakt zu anderen hat und sich über einen Brief freuen würde, kann ebenfalls den grünen Briefkasten nutzen. „Allerdings darf er aus Gründen des Datenschutzes nicht den Namen und die Adresse der Person, für die der Brief sein soll, einwerfen“, schränken die Initiatoren ein. Stattdessen kann der „Tippgeber“ seinen eigenen Namen mit Adresse angeben. Er erhält dann von der Gemeinde einen Brief, den er als Überbringer der betroffenen Person zukommen lassen kann. Personen, die selbst Post bekommen möchte, können ihre Namen und Adressen ebenfalls direkt in dem grünen Briefkasten hinterlassen.

