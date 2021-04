Ihme-Roloven

Das Sonnenlicht fällt durch die Äste der Kirschbaumallee zwischen Ihme-Roloven und Weetzen. Für unsere Leserin Heike Buthe nicht nur ein Grund, diese romantische Ansicht im Bild festzuhalten – in ihren Augen trägt die Natur selbst am Bettenser Berg ihr weißes Brautkleid. Die prachtvolle Allee lädt in diesen Tagen besonders zu Spaziergängen ein. Wer einen ähnlichen Eindruck von Licht und Farbe bekommen möchte, sollte sich allerdings beeilen: Je näher das Wochenende rückt, umso mehr Wolken und Regen prophezeien die Meteorologen für das Calenberger Land. Was nach Niederschlag und Regen von der Romantik übrig bleiben wird, ist ungewiss. Denn eines beweist die Natur immer wieder: Schönheit ist vergänglich.

Von Uwe Kranz