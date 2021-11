Benthe

Erst seit etwas mehr als vier Jahren ist Nicole Bichler die Leiterin der Kindertagesstätte Benthe – und doch ist in dieser Zeit schon viel passiert, wie sie mit einem Augenzwinkern feststellt. „Wir hatten viele bauliche Veränderungen wie Aufwertung des Außengeländes, Neugestaltung der Küche und Schallschutzmaßnahmen – und nun gibt es auch noch ein Jubiläum zu feiern“, sagt Bichler. 50 Jahre besteht die Betreuungseinrichtung in dem Bergdorf.

Am Anfang war die Kita noch ein Kindergarten

Die Geschichte des damaligen Kindergartens Benthe beginnt im Jahr 1971. Im Mai erfolgte das Richtfest. Eröffnet wurde der Kindergarten am 1. Dezember 1971, die Baukosten betrugen rund 390.000 Mark. Es gab Platz für 50 Kinder – so wie heute auch. Zum 40-jährigen Bestehen erfolgte aber eine namentliche Umwandlung in eine Kindertagesstätte, weil weitere 15 Betreuungsplätze für Krippenkinder hinzukamen. Dass sich das pädagogische Vorgehen seitdem verändert hat in ein offenes Konzept, ist bei einer Spanne von 50 Jahren mit Blick auf politisch gewollte Anpassungen in Bildung und Erziehung selbstredend.

So berichtete die Presse im Mai 1971 über das Richtfest. Quelle: privat

Eine große Feier zum 50. Geburtstag gab es in Benthe schon vorgezogen am 5. November, mit Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen eine Entscheidung mit weiser Voraussicht. „Hinzu kam, dass man Anfang November noch mehr draußen machen kann“, sagt Bichler, die vor ihrem Wechsel nach Benthe ab 2012 den Regenbogen-Hort in Weetzen leitete und nach einem kurzen Intermezzo in Empelde 2017 nach Benthe wechselte. Bei der Feier es auf dem Außengelände verschiedenen Aktionen für Kinder, Vorschulkinder führten Tänze auf, Eltern sorgten für eine Cafeteria. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist der Leiterin übrigens sehr wichtig. „Von deren Seite gibt es viele Ansprüche. Aber ich finde es gut, wenn man sich austauscht und es von Elternseite viel Engagement gibt.“

Kinder feiern noch einmal Geburtstag

In kleinem Kreis soll am 1. Dezember noch mit den Kindern eine kleine Kita-Geburtstagsfeier erfolgen. Dabei bekommen die Mädchen und Jungen bestimmt auch einen Lolli, auf dem sich das seit einigen Jahren neue Kita-Logo befindet. Was nicht neu ist: Die Kita befindet sich bis heute an ihrem ursprünglichen Standort an der Bergstraße. Dies wird nicht mehr lange so bleiben – und darüber sind alle Beteiligten froh. Die Kita erhält in einigen Jahren einen Neubau.

Das ist ein Lolli mit dem neuen Logo. Quelle: Stephan Hartung

Wegen des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung braucht die Grundschule Benthe mehr Platz und muss die Räume der Kita mit einbeziehen. Um flexibel zu sein, will die Stadt Ronnenberg darum schon jetzt eine Fläche für einen Kita-Neubau reservieren, der sich vermutlich ab 2027 nahe der Sportanlage des VSV Benthe befinden könnte. Nicole Bichler hofft, dass sie an die Planungen beteiligt werde. „Wir bräuchten mehr Räumlichkeiten. Vor allem gibt es keine Abstellflächen, außerdem fehlen Rückzugsorte für die Kinder“, sagt die Leiterin und denkt auch an den Verwaltungsbereich. „Unsere Büroräume sind mit vier bis fünf Quadratmetern einfach zu klein.“

Von Stephan Hartung