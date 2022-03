Benthe

So ganz sicher sind sich die Ortsratsmitglieder in Benthe offenbar noch nicht gewesen. Vielleicht haben aber Gerüchte und aufkommender Widerstand im Dorf auch für Verwirrung gesorgt. Klar ist: Dem Stadtteil steht ein Ausbau der einzügigen Grundschule für den Ganztagsbetrieb bis zum Jahr 2026 bevor. Der Gesetzgeber hat Eltern von Grundschülern bis dahin einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung ihrer Kinder festgeschrieben. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wollten die Gremienmitglieder jetzt mehr über die Planungen der Verwaltung wissen.

Das, was der zuständige Fachbereichsleiter Frank Schulz zu dem Thema ausführte, war allerdings im Kern überhaupt nicht neu: Für den Ganztagsbetrieb und einen inklusiven Unterricht sei der Schulbau zu klein. Ein Ausbau am Standort sei nicht möglich. Als Lösungsmöglichkeit hat die Stadt deshalb einen Neubau der Kita auf einer Fläche an der Straße Am Hammfeld ins Auge gefasst. Die Grundschule könnte dann den benachbarten aktuellen Bau der Kita nutzen. Dafür müsste das Gebäude für schätzungsweise 1,5 Millionen Euro umgebaut werden. Der Neubau der Kita wird mit weiteren rund 3,4 Millionen Euro veranschlagt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Zukunft für Schule und Kita an einem Standort gibt es nicht

Zu Jahresbeginn hatte sich eine Bürgerinitiative, bestehend aus zunächst acht Haushalten, gebildet und hatte ihren Unmut über den geplanten Umzug der Kita an die Straße Am Hammfeld kundgetan. Aufgrund der Verhältnisse am jetzigen Schul- und Kita-Standort stellte Schulz am Mittwoch deshalb unmissverständlich fest: „Einer muss weichen, das ist gewiss.“ Sollte allerdings ein Umzug der Schule in Erwägung gezogen werden, kalkuliert der Fachbereichsleiter mit etwa den doppelten Kosten. Das wären dann rund 10 Millionen Euro. Zudem muss dann auch für diesen Neubau ein Standort gefunden werden. Erste Wahl sei wohl wiederum die Fläche Am Hammfeld, die im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt (ISEK) als Ausbaufläche ausgewiesen ist.

Die Planung steht allerdings noch ganz am Anfang, wie Schulz betonte. Erst 2024 und 2025 sollen die Bagger rollen. So gebe es bislang nicht einmal eine Einigung über den Grundstücksankauf, stellte er fest, um sogleich einem weiteren Gerücht entgegenzutreten: So sei es seitens der Verwaltung nicht geplant, den ebenfalls anstehenden Neubau des Feuerwehrgerätehauses Tür an Tür mit der neuen Kita zu errichten. Eine solche Planung sei alles andere als optimal, betonte Schulz mit einem Hinweis auf eine ähnliche Nähe der Einrichtungen in Empelde.