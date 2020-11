Linderte

Der Ortsteil Linderte wird im kommenden Jahr eine eigene Kita erhalten. Der Bau für eine Kindergartengruppe mit 25 und eine Krippengruppe mit 15 Kindern soll am Ortsrand auf der heutigen Fläche eines Spielplatzes entstehen. Die Pläne sind inzwischen weit fortgeschritten. Nach einer öffentlichen Auslegung und einer Informationsveranstaltung im Ort wurden die in diesem Zusammenhang genannten Einwände abgewogen und sollen nun in einem Satzungsbeschluss zum geänderten Bebauungsplan münden. Gebaut werden soll die Kita im kommenden Jahr, die Eröffnung ist für 2022 geplant.

Anwohner sorgen sich wegen zusätzlicher Belastungen

Da die Einwände und Anmerkungen aus der Bevölkerung überwiegend gegen Belastungen der Anwohner durch zusätzlichen Verkehr, Abgaben oder Pflichten richten, hatte die Verwaltung bereits in einer Informationsveranstaltung Anfang Oktober ein verändertes Verkehrskonzept vorgelegt, dass zur Lösung der meisten Probleme beitragen soll. Eigentlich ist die Verkehrsführung nicht Bestandteil eines Bebauungsplanes. Die Stadt wollte aber die angeführten Bedenken frühzeitig zerstreuen.

Zur Führung des Verkehrsflusses ist nun eine Einbahnstraßenregelung ab der Einmündung der Straße Am Denkmal Richtung Kindergarten und weiter Richtung der Straße Im Schwarzfeld bis zur Einmündung in das Baugebiet geplant. Der landwirtschaftliche Verkehr soll von dieser Einbahnstraßenregelung ausgeschlossen bleiben, damit die Fahrzeuge die zu bearbeitenden Flächen erreichen können.

Der Spielplatz an der Straße Im Schwarzfeld soll einen Steinwurf weit zum ebenfalls bereits bestehenden Bolzplatz (Hintergrund verlegt werden. Quelle: Uwe Kranz

Das Konzept sieht weiterhin vor, Parkplätze in Längsaufstellung in Höhe des Regenrückhaltebeckens und in der Straße Im Schwarzfeld in Höhe des Kita-Grundstücks einzurichten. Dort sollen Eltern ihre Autos abstellen können, in denen sie ihre Kinder zur Kita bringen. Zusätzlich sind im nördlichen Bereich der Kita Parkplätze für die Mitarbeiter vorgesehen.

Weitere Änderungen am Verkehrskonzept werden noch geprüft

Die Fahrbahn der Zufahrt soll asphaltiert und um 50 Zentimeter verbreitert werden. Schließlich sollen Hinweisschilder aufgestellt werden, die den Weg ab den Einmündungen zum Baugebiet nur für Anlieger und Landwirtschaft freigeben.

Prüfen will die Stadt noch, ob die Straßen Am Denkmal und Im Schwarzfeld zusätzlich als verkehrsberuhigter Bereich eingerichtet werden können. Dagegen spreche allerdings die vorgesehene Benutzung der Straßen mit landwirtschaftlichen Maschinen. Ob für diese die Fahrbahn noch weiter verbreitert werden muss, soll die Prüfung ebenso klären wie die Frage, ob ein separater Gehweg entlang der Fahrbahn notwendig ist.

Für Anwohner entstehen keine erweiterten Pflichten

Eine Absage hatte die Stadtverwaltung bereits in der Informationsveranstaltung für Straßenausbaubeiträge seitens der Anwohner erteilt. Da es sich nur um eine Sanierung der Fahrbahn mit einer dünnen Asphaltschicht handele und die Grundstücke des angrenzenden Wohngebietes ohnehin nicht über die betroffenen Straßen erschlossen sind, müsse kein Anwohner mit einer erweiterten Pflicht zur Straßenreinigung und zum Winterdienst rechnen, heißt es.

Die Stadt Ronnenberg plant für den Kita-Bau Investitionen in Höhe von rund 2 Millionen Euro ein. Der bisherige Spielplatz soll abgebaut und auf der gegenüberliegenden Seite des Feldweges neu angelegt werden. Zunächst soll der Satzungsbeschluss am 18. November im Ortsrat Linderte beraten werden.

Von Uwe Kranz