Einen Blick zurück in Dankbarkeit und einen fröhlichen in die Zukunft: Brigitte Faßmann hat sich aus der Leitung des Johanneskindergartens in Empelde in den Ruhestand verabschiedet. Während einer emotionalen Feier wurden ihr viele Überraschungen bereitet – unter anderem eine Erinnerungswand im Kindergarten, ein Gedicht zum Ruhestand von der Elternvertretung und Liedern der Kinder.

Mit 19 Jahren in den Beruf gestartet

„Dabei ist es mir gar nicht leicht gefallen, einfach andere machen zu lassen‘“, meinte die Ruheständlerin und dankte allen Gästen, Kindern, Eltern, Ehemaligen und Vertretungen der Kirchengemeinde und des Kindertagesstättenverbandes Calenberger Land. Dieser hatte vor vier Jahren auch die Trägerschaft des Empelder Kindergartens übernommen.

Die Feier begann mit einem Gottesdienst in der Johanneskirche. Pastorin Christiane Elster erinnerte an den beruflichen Werdegang der Erzieherin. Schon mit 15 Jahren machte sie ein erstes fachliches Praktikum, mit 19 startete sie in den Beruf, war unter anderem zehn Jahre in einem Kinder- und Jugendheim tätig, bevor sie 1986 zunächst im Spielkreis der Johanneskirchengemeinde tätig wurde.

Mitbegründerin des Familienzentrums

1991 übernahm Faßmann erstmals Leitungsaufgaben und begleitete die Umwandlung des Spielkreises 2005/2006 in den eingruppigen Kindergarten, der neue Räume auf dem Kirchengelände an der Hallerstraße in Empelde bezog. Maßgeblich sei auch die Bildung des Familienzentrums von Faßmann initiiert worden, so Elster. „ Brigitte Faßmann hat kostbare Augenblicke geschaffen, hat Feste gefeiert, Ausflüge organisiert, Kinder und Eltern begleitet. Sie hatte jedes Kind und deren Bedürfnisse im Blick gehabt. Darauf blicken wir dankbar zurück“, sagte die Pastorin. Sie überreichte Faßmann eine Schatzkiste mit vielen Symbolen und Karten der Kinder. Assistiert von der Kita-Kollegin Barbara Meyer und der Elternvertreterin Anja Schall sprach sie einen Segen für die Ruheständlerin.

Eine Nachfolgerin für Faßmann ist bereits gefunden. Nahtlos übernimmt Astrid Nistahl, die bisherige Leiterin der Kindertagesstätte in Reden, die Aufgabe im Johanneskindergarten. Auch sie nahm an der Verabschiedung teil.

