Auf einem Fahrrad Schlagzeug spielen? Und dann auch noch mit einem Geigenbogen einer Fahrradspeiche sanfte Töne entlocken? Wie soll das denn funktionieren? Diese und ähnliche Fragen haben am Sonnabend auch zahlreiche Besucher des Cafés Waldwinkel in Benthe gestellt. Schlagzeuger David Gutfleisch aus Bremen hatte aber auf dem Außengelände gute Antworten parat – inklusive skurriler Hörproben.

„Der kaputte Getränkehalter hört sich fast noch besser an als der unbeschädigte Halter“, sagte Gutfleisch zu Besucherin Beate Hess. Dann schlug er noch einmal mit einem Percussion-Schlägel gegen eine am Rahmen ihres Fahrrades befestigte Flaschenhalterung. „Echt schräg, aber gut“, befand der Musiker. „Geräuschabnahme bestanden“, sagte Gutfleisch und genehmigte augenzwinkernd die Weiterfahrt.

Der Musiker aus Bremen gastierte am Sonnabendnachmittag anlässlich des mehrwöchigen Klangkunstfestivals Intraregionale mit seinem sogenannten „Klang-TÜV“ am Benther Berg. Sein Auftrag: Alltagsgegenstände von Besuchern auf ihre Geräuschtauglichkeit zu testen. Die Aktion gehörte zum Begleitprogramm des Festivals. Die Intraregionale gastiert noch bis Mitte Juli mit Klangkunstinstallationen, Konzerten und Mitmachworkshops an verschiedenen Standorten im Umland Hannovers.

Zum Klang-TÜV in Benthe hatten die ebenfalls beteiligte Hörregion Hannover sowie der Kunstraum Benther Berg eingeladen. „Besucher und Ausflügler können sich ganz entspannt und ungezwungen von der Geräuschfähigkeit ihrer Mitbringsel überzeugen“, sagte Maike Fölling, Projektkoordinatorin der Hörregion. Zu Beanstandungen des Klang-Experten kam es natürlich nicht. Der Musiker entlockte allen Test-Objekten ungeahnte Klänge und verteilte eifrig „TÜV-Plaketten“.

Geigenbogen entlockt Fahrradspeiche skurrile Töne

Große Augen machte auch die vierjährige Mila, als der Schlagzeuger kurzerhand ihr Kinderfahrrad auf den Sattel stellte, sich einen Geigenbogen schnappte und damit sanft an einer Speiche ihres Hinterrades entlangstrich: „Das hört sich an wie ein bremsender Zug“, sagte Gutfleisch zu dem schrillen, aber gleichförmigen Ton. Dann strich der Percussion-Experte urplötzlich blitzschnell mit dem Bogen an der Speiche hin und her. „Ein Bienenschwarm“, beschrieb der Schlagzeuger das Geräusch – und gab sich überrascht. „Wer hätte das gedacht?“, fragte der junge Mann das kleine Mädchen und erntete einen erstaunten Blick. Auch Milas Mutter Lisa Hanczyk zeigte sich nach der TÜV-Prüfung beeindruckt. „Das sind ja ungeahnte Geräusche“, urteilte sie und freute sich über die Klang-Plakette für das Kinderfahrrad.

